L’application de bureau WhatsApp obtient enfin la fonction d’appel vocal et vidéo, mais pas pour les discussions de groupe

WhatsApp déploie enfin la fonction d’appel vocal et vidéo très attendue pour l’application de bureau. Dans un tweet, la société de messagerie instantanée dit que la fonctionnalité est en cours de déploiement, alors que personne ne sait sa disponibilité pour le client Web. La plate-forme appartenant à Facebook affirme que, comme pour les appels vocaux et vidéo sur les applications téléphoniques, l’application de bureau offre également un cryptage de bout en bout pour la sécurité. Bien que les appels WhatsApp ne soient pas directement en concurrence avec les plates-formes de visioconférence Zoom ou Google Meet, la nouvelle option sera toujours utile pour sa base d’utilisateurs massive qui dispose désormais d’une option supplémentaire.

Dans une déclaration, WhatsApp explique que la fonction d’appel vidéo de l’application WhatsApp Desktop prendra en charge les orientations portrait et paysage. La vidéo apparaît dans une fenêtre autonome redimensionnable sur l’écran de l’ordinateur et est positionnée en haut afin que les utilisateurs ne manquent pas leurs discussions. Comme mentionné, les appels vocaux et vidéo sur WhatsApp Desktop sont cryptés de bout en bout, ce qui signifie que les données voyagent d’un appareil à un autre sous une forme cryptée pour empêcher l’espionnage, même à partir de WhatsApp. Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité d’appel vidéo, les utilisateurs devront configurer l’application de bureau WhatsApp sur Mac ou PC, ce qui nécessite que vous soyez déjà un utilisateur de WhatsApp sur mobile. Après avoir installé l’application de bureau (à partir du site Web WhatsApp), les utilisateurs scanneront ensuite un code QR pour se connecter.

Parfois, vous avez juste besoin d’un peu plus d’espace. Des appels vocaux et vidéo cryptés de bout en bout sécurisés et fiables sont désormais disponibles sur notre application de bureau. Téléchargez maintenant: https://t.co/JCc3rUunoU pic.twitter.com/PgCl76Mn7U

Actuellement, les appels vocaux et vidéo ne sont disponibles que pour les discussions en tête-à-tête et viendront plus tard dans les discussions de groupe. Sur WhatsApp pour Android et iOS, les discussions de groupe prennent en charge jusqu’à huit personnes lors d’un seul appel vocal ou vidéo.

LIRE AUSSI: L’application Web et de bureau WhatsApp pourrait bientôt bénéficier des appels vocaux et vidéo, une fonctionnalité désormais disponible en version bêta

Auparavant, les icônes d’appels vocaux et vidéo ont commencé à apparaître sur WhatsApp Web bien que la fonctionnalité soit encore en cours de développement. La plate-forme de messagerie appartenant à Facebook déploiera probablement la version stable dans les mois à venir. WhatsApp avait également annoncé que ses applications (pour Android et iOS) avaient enregistré 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo le dernier réveillon du Nouvel An, battant tous ses records précédents. La croissance des appels vidéo et vocaux non seulement sur WhatsApp mais ailleurs est principalement due à la pandémie COVID-19 qui a poussé les gens à rester à l’intérieur.