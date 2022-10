L’application d’avertissement de tremblement de terre donne des alertes avant qu’un tremblement de terre ne frappe la côte ouest

Des milliers de résidents de Californie ont été alertés avant Séisme de magnitude 5,1 de mardi dans la Bay Area, grâce au Application MyShake.

L’application, qui a été développée par le laboratoire de sismologie de Berkeley, a alerté 95 000 appareils du tremblement de terre jusqu’à 18 secondes avant le tremblement de terre, conseillant aux utilisateurs de “se laisser tomber, de se couvrir et de tenir bon”, ont déclaré des responsables du California Office of Emergency Management et de l’USGS.

Depuis l’alerte de mardi, les inscriptions à l’application ont augmenté, avec plus de 2 millions de téléphones enregistrés, selon la page de données de l’application.

Tout le monde peut télécharger l’application MyShake, mais le système n’est pleinement opérationnel qu’en Californie, en Oregon et à Washington. Et vous devriez recevoir des alertes, que votre téléphone soit sur “Ne pas déranger”, mais l’application ne vous indiquera que si un tremblement de terre de magnitude 3,5 ou plus est détecté.

Voici comment le télécharger et l’utiliser.