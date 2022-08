L’application d’appareil photo Expert RAW de Samsung est désormais prise en charge sur le Galaxy Z Fold4

Samsung propose une application d’appareil photo plus avancée appelée Expert RAW qui vous donne plus de contrôle sur les appareils photo des séries Galaxy S21, S22 et Galaxy Fold3 (avec prise en charge du S20 Ultra, Note20 Ultra et Galaxy Z Fold2 retardé). L’application vous permet de prendre des photos avec l’un des appareils photo de l’appareil avec un contrôle total de l’obturateur et de l’ISO.

La dernière version de l’application Expert RAW 2.0.00.3 étend la prise en charge du Galaxy Z Fold4. La nouvelle version de l’application améliore également les performances d’image en basse lumière avec la possibilité d’ajouter des préréglages personnalisés.

Il n’y a aucune mention de la prise en charge du Galaxy Z Flip4, bien qu’aucun des modèles Z Flip précédemment publiés n’ait jamais été pris en charge par l’application Expert RAW.

Pour télécharger Expert RAW sur un appareil Galaxy S ou Galaxy Z pris en charge, rendez-vous sur le Galaxy Store de Samsung.

