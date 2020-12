Google a officiellement dévoilé la liste des meilleures applications et jeux de 2020 sur sa plate-forme Play Store, et le plus gros prix de la meilleure application de 2020 a été remporté par l’application d’assistance au sommeil calme et de méditation de la startup indienne Wysa, nommée « Sleep stories for sommeil calme – Méditez avec Wysa ‘. Décrivant l’application sur sa page de récompenses, la description de Google a déclaré: «Sleep by Wysa nous a captivés comme aucune autre application cette année, avec son approche innovante de l’amélioration du sommeil. i), et détendez-vous avec le journal du soir et la méditation. Vous pouvez même obtenir un encadrement personnel lors de séances individuelles avec un thérapeute du sommeil. «

Fondée par l’entrepreneur indien Jo Aggarwal, Wysa travaille au développement d’un modèle de chatbot d’intelligence artificielle qui se concentre sur des aspects humains tels que l’empathie. L’un des domaines clés où il fonctionne est centré sur l’enseignement du modèle d’IA comment réagir aux émotions, offrant ainsi une assistance en matière de santé mentale à ceux qui en ont besoin. L’application « Sleep stories » qui a été jugée la meilleure application de 2020 sur le Google Play Store est une offre diversifiée de la startup d’Aggarwal, qui utilise le même chatbot pour faciliter le sommeil. Pour beaucoup, le Covid-19 La pandémie a causé de nombreux problèmes au fur et à mesure que nous avons subi des changements importants dans notre mode de vie. Une application comme celle-ci peut donc aider à modifier le tissu de la pensée autour de la gestion du sommeil et des troubles du sommeil associés, justifiant ainsi sa position comme étant la meilleure application Android de 2020.

Dans une précédente interview avec News18, Aggarwal, fondatrice de Wysa, a déclaré à propos de la technologie qu’elle essaie de développer: « Créer de l’empathie est une combinaison de science et d’art. La science se concentre sur la création de modèles d’IA solides en utilisant nos quelque 100 millions de conversations pour comprendre les entrées des utilisateurs (nous en avons plus de 100), pour reconnaître une gamme d’émotions telles que la colère, le chagrin, la tristesse ou l’anxiété. L’art dans ce domaine consiste à rédiger du contenu de manière robuste et basé sur des techniques factuelles , et une contribution et un examen cliniques motivés. Pourtant, il doit se sentir accessible et convivial, et utiliser un langage familier qui est facile à comprendre. » L’application ‘Sleep stories’ est une extension de l’application principale de chatbot Wysa, qui a une note de 4,7 sur le Google Play Store à partir de plus de 66 000 notes et avis.

Parmi les autres catégories, les applications indiennes qui figuraient aux côtés de grands titres mondiaux incluent Koo, lauréate du concours MyGov App Challenge, une application de micro-blogging similaire à Twitter, mais basée uniquement sur des langues vernaculaires. L’application vidéo courte Moj, construite par Sharechat après l’interdiction de TikTok en Inde, a également figuré sur les listes de Google, aux côtés de MX TakaTak, Bolkar et Pratilipti FM. Chacune de ces applications a figuré en tant que nominée dans la catégorie « application de choix de l’utilisateur de 2020 », tandis que Koo a également été choisie comme l’une des meilleures applications dans la catégorie des essentiels du quotidien. MyStore, Bolkar et «apna Job Search» de la start-up indienne Khatabook ont ​​joué un rôle dans la croissance personnelle, tandis que Moj, TakaTak et Pratilipti FM ont été récompensés dans la catégorie «meilleures applications pour le plaisir».