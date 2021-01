La campagne de vaccination contre le COVID-19 en Inde devrait commencer sous peu, car le gouvernement a récemment approuvé les vaccins Covishield de l’Oxford Institute et de Bharat Biotech contre Covaxin. Plus tôt en décembre 2020, le gouvernement central avait annoncé le lancement de l’application Co-WIN aux agences d’aide avec la distribution de COVID-19[feminine vaccins aux citoyens du pays. Notamment, l’application est également conçue pour permettre aux citoyens de s’inscrire eux-mêmes au processus de vaccination. Cependant, cela peut prendre un certain temps car la campagne de vaccination commencera pour les travailleurs de première ligne et d’autres citoyens vulnérables dans la première phase de distribution.

Le gouvernement avait expliqué que l’application Co-WIN est livrée avec cinq modules, à savoir – le module Administrateur, le module d’inscription, le module de vaccination, le module d’accusé de réception des bénéficiaires et le module de rapport – pour assurer un suivi et une inscription en COVID-19[feminine vaccin dans le pays. L’application mobile est également une version mise à niveau de l’eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) et sera disponible en téléchargement gratuitement via le Google Play Store et l’App Store d’Apple, bien que ses détails de disponibilité restent flous. L’application peut également se lancer sur les téléphones Jio qui fonctionnent sur KaiOS.

Les citoyens qui ne sont pas des agents de santé de première ligne peuvent s’inscrire au vaccin via le « Module d’inscription » (une fois l’application disponible). Une photo d’identité sera requise pour l’inscription. Comme prévu, les administrateurs via le «module Administrateur» pourront suivre les informations fournies par les citoyens sur l’Inde. « Il va télécharger en masse des données sur la comorbidité fournies par les autorités locales ou par des enquêteurs », avait expliqué le gouvernement le mois dernier. Les administrateurs seront également responsables de la création des sessions, et les vaccinateurs et gestionnaires respectifs recevront les notifications et alertes pertinentes.

Le module Vaccination de l’application Co-Win vérifiera les détails du bénéficiaire et mettra à jour le statut vaccinal. Le «Module de reconnaissance des bénéficiaires» enverra ensuite des SMS aux bénéficiaires et générera également des certificats basés sur QR après la vaccination. Enfin, le module de rapport préparera des rapports sur le nombre de séances de vaccination menées, le nombre de personnes qui y ont participé, le nombre de personnes qui ont abandonné, etc.

Plus tôt, le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a précisé que le vaccin sera gratuit pour les travailleurs de première ligne. On ne sait pas encore si le vaccin pour les personnes de plus de 50 ans et les personnes souffrant de comorbidités sera gratuit ou subventionné.