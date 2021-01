L’Inde est l’un des nombreux pays qui se préparent à une coronavirus déploiement du vaccin dans les mois à venir. Pour assurer une distribution fluide du vaccin dans un pays comme l’Inde, le gouvernement a annoncé le mois dernier une application Co-WIN qui aidera les agences à suivre la distribution de COVID-19[feminine vaccins et permettent aux citoyens du pays de s’inscrire au processus de vaccination. Voici comment l’application Co-WIN fonctionnera et comment la population indienne peut s’inscrire pour se faire vacciner dès qu’un vaccin est déployé dans le pays:

Co-WIN (COVID-19 Vaccine Intelligence Network) est une version améliorée de l’eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network), et sera disponible en téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple. Pour assurer un suivi et une inscription fluides COVID-19[feminine vaccin, l’application Co-WIN est divisée en cinq modules, à savoir le module administrateur, le module d’inscription, le module de vaccination, le module d’accusé de réception des bénéficiaires et le module de rapport. Les citoyens qui ne sont pas des agents de santé de première ligne pourront s’inscrire au vaccin via le «Module d’enregistrement». « Il va télécharger en masse des données sur la comorbidité fournies par les autorités locales ou par des enquêteurs », avait expliqué le gouvernement le mois dernier.

Ensuite, à travers le «Module Administrateur», les administrateurs qui dirigeraient ces sessions de vaccination créeront des sessions et les vaccinateurs et responsables respectifs seront informés. Attendu que, le module de vaccination vérifiera les détails du bénéficiaire et mettra à jour le statut vaccinal. Le «Module de reconnaissance des bénéficiaires» enverra des SMS aux bénéficiaires et générera également des certificats basés sur QR après la vaccination. Le module de rapport préparera des rapports sur le nombre de séances de vaccination menées, le nombre de personnes qui y ont participé, le nombre de personnes qui ont abandonné, etc.

Lors de la conférence de presse, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, avait déclaré que l’application mobile Co-WIN enverrait également des données en temps réel sur la température des installations de stockage frigorifique au serveur principal. Il s’agit principalement d’une extension du système eVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network) qui a été lancé en septembre de cette année.

La campagne de vaccination pour COVID-19[feminine La pandémie en Inde commencera probablement avec trois fabricants de vaccins – Pfizer, Serum Institute of India et Bharat Biotech – ayant demandé l’autorisation d’utilisation d’urgence de leurs vaccins candidats. Le secrétaire syndical à la Santé, Bhushan, lors de la conférence de presse, avait ajouté qu’environ un million de travailleurs de la santé de première ligne recevraient le vaccin anti-coronavirus en priorité. Cependant, les citoyens pourront toujours s’inscrire eux-mêmes au programme, bien qu’ils puissent le recevoir quelques mois plus tard. Avec l’application Co-WIN, le gouvernement souhaite faire la distribution de COVID-19[feminine vaccin lisse dans le pays. Pour le moment, le Co-WIN est toujours en cours de développement et le gouvernement n’a pas encore partagé ses détails de disponibilité sur Google Play Store et Apple App Store. L’application peut également se lancer sur les téléphones Jio qui fonctionnent sur KaiOS.