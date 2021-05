L’application Clubhouse crée un espace pour Open Talk au Moyen-Orient

LE CAIRE – Faezeh Hashemi, homme politique iranien et fille d’un ancien président, est interdit de s’exprimer publiquement en Iran. La télévision d’État ne lui donne pas de temps d’antenne. Les justiciers conservateurs ont pris d’assaut ses précédentes tentatives de parler en public. Pourtant, elle était là, lors d’une réunion publique de six heures et demie le mois dernier devant un public de plus de 16000 Iraniens à l’intérieur et à l’extérieur du pays, appelant à un État laïc et à dépouiller le pouvoir absolu de l’Iran. chef suprême. «La République islamique est devenue pire que le régime du shah», a déclaré Mme Hashemi, 58 ans. Le lieu: Clubhouse, l’application de réseautage social uniquement audio qui a offert aux utilisateurs de pays répressifs du Moyen-Orient un nouveau forum pour se connecter, débattre, diffuser et écouter dans des salles de chat audio en temps réel. Les Saoudiens ont discuté de la légalisation de l’alcool et de l’avortement, deux tabous en Arabie saoudite. Les Égyptiens se sont demandé à haute voix ce qu’il faudrait pour défier leur dirigeant autocratique. Les Iraniens se sont avérés interroger des responsables gouvernementaux et partager des histoires de harcèlement sexuel.

Les gens du Clubhouse, a déclaré un ancien vice-président iranien, Mohammad Ali Abtahi, «pratiquent la démocratie en temps réel». Dans une région où la plupart des élections sont prédéterminées, les dirigeants sont inaccessibles, les programmes télévisés émettent des têtes parlantes pro-gouvernementales et d’autres applications de médias sociaux sont interdites ou surveillées de près par les services de sécurité gouvernementaux, Clubhouse est devenu une place de ville virtuelle. «Si vous ne pouvez pas avoir de représentation politique ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir une application où vous pouvez vous asseoir et parler ou au moins écouter», a déclaré Eman al-Hussein, un analyste saoudien et un toxicomane autoproclamé du Clubhouse. «C’est pourquoi c’est devenu si important. Je vois des noms assis là du matin au soir. Clubhouse a été téléchargé 1,1 million de fois au Moyen-Orient depuis qu’il y est devenu disponible en janvier, selon Sensor Tower, une société d’analyse d’applications mobiles, représentant près de 7% des téléchargements mondiaux. Lorsqu’elles étaient nouvelles, les plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Facebook offraient à peu près la même promesse que Clubhouse.

Les militants et universitaires du Moyen-Orient ont exposé leur potentiel pour favoriser le dialogue et diffuser des appels au changement. Il y a dix ans, lorsque les manifestants du monde arabe utilisaient les médias sociaux pour s’organiser et appeler au changement et au renversement des dictateurs, les médias occidentaux appelaient leurs mouvements les «révolutions Facebook» et «les soulèvements Twitter». En Iran, Twitter et Facebook ont ​​aidé les manifestants à se mobiliser à la suite de l’élection contestée de 2009, et Telegram et WhatsApp ont aidé les manifestants à se connecter en 2019.

De nombreux gouvernements du Moyen-Orient ont réagi en resserrant leur emprise sur les médias sociaux. L’Iran a interdit Facebook et Twitter (bien que les interdictions soient largement contournées, y compris par des responsables iraniens). L’Égypte et les Émirats arabes unis ont arrêté des citoyens ordinaires pour avoir affiché les critiques les plus légères du gouvernement. L’Arabie saoudite a déployé des armées de robots Twitter et de trolls pour attiser le nationalisme et calomnier les opposants. De nombreux utilisateurs ordinaires se sont déconnectés, sinon de peur, puis de frustration que les plates-formes aient été envahies par les trolls du gouvernement ou réduites à un stade où les opposants politiques peuvent s’insulter et se menacer les uns les autres. Déjà, il y a des indices que Clubhouse pourrait succomber au même cycle, ou être complètement bloqué, comme ce fut le cas en Chine.