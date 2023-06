L’application ChatGPT pour iOS bénéficie de l’intégration de Siri et des raccourcis

Après avoir été sur l’App Store d’Apple pendant seulement quelques semaines, l’application ChatGPT d’OpenAI pour IOS gagne quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes, y compris une intégration plus profonde avec Siri et Raccourcis. De plus, l’application est désormais également optimisée pour les iPad et fonctionne en plein écran.

Le raccourci vous permet de créer une invite ChatGPT personnalisée dans les raccourcis et de l’enregistrer. Il peut ensuite être lié à d’autres applications et exécuter une action. Par exemple, vous pouvez enregistrer la réponse à l’invite dans Notes ou l’envoyer automatiquement via une application de messagerie. Ou vous pouvez demander à Siri de le faire pour vous.

La fonction glisser-déposer activée sur les appareils Apple peut désormais également être utilisée avec l’application ChatGPT. Faites simplement glisser et déposez la réponse de ChatGPT vers d’autres applications.

