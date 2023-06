L’application Cash émet des remboursements aux clients facturés en double en raison d’un pépin

Cash App a a résolu un problème cela a amené certains clients à être facturés deux fois pour les transactions utilisant Cash Card, a annoncé mardi l’application de paiement.

Les personnes qui ont été facturées en double sont informées et remboursées, a indiqué la société sur Twitter. Les soldes seront mis à jour d’ici la fin de la journée. Le pépin de mardi était avec le Carte de paiementune carte de débit Visa qui peut être utilisée pour effectuer des achats avec le solde de votre application Cash.

Cash App est une application de paiement qui rend possibles les transactions sans numéraire et offre un moyen plus simple de rembourser vos amis ou de faire des achats rapides. Alors que des applications comme Venmo, Cash App et Pay Pal sont un moyen populaire d’acheter des choses sans avoir à trimballer votre portefeuille, le Consumer Financial Protection Bureau a mis en garde contre le stockage d’argent sur ces applications plutôt que sur un compte bancaire ou de caisse populaire traditionnel.

Si vous avez des questions sur le problème que Cash App a annoncé mardi, vous pouvez contacter la ligne d’assistance de l’entreprise au 800-969-1940, de 6 h à 16 h PT en semaine.

En savoir plus: Évitez d’acheter maintenant, payez plus tard (si vous le pouvez). Voici pourquoi