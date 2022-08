L’application britannique d’horaires de train ByTrain fermera l’année prochaine

ByTrain – une application qui fournit des informations de service en direct sur les trains à travers le Royaume-Uni – a annoncé que son application populaire pour iPhone, iPad et Apple Watch sera abandonnée l’année prochaine, révélant aujourd’hui que le service n’acceptera pas le nouveau ByTrain Pro abonnés avant l’arrêt prévu de l’application en 2023.

Créée par le développeur Alexander MacLeod, l’application ByTrain a été présentée sur The Apple Post au fil des ans pour offrir l’un des meilleurs services aux navetteurs ferroviaires britanniques, permettant aux voyageurs de voir les départs et les arrivées en direct pour n’importe quelle gare souhaitée, à la minute mises à jour pour tout service choisi, des informations de perturbation spécifiques à l’opérateur, des notifications push en cas de perturbation, etc.

“Merci pour votre soutien continu à ByTrain au cours des six dernières années ! Malheureusement, c’est avec une grande tristesse que j’annonce que ByTrain sera interrompu plus tard l’année prochaine », a écrit le compte officiel de ByTrain sur Twitter. « Si vous avez acheté un abonnement ByTrain Pro, soyez assuré que les services ByTrain resteront disponibles jusqu’à la fin de votre abonnement. ByTrain n’accepte plus de nouveaux abonnés à ByTrain Pro.

Merci pour votre soutien continu à ByTrain au cours des six dernières années ! Malheureusement, c’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que ByTrain sera interrompu plus tard l’année prochaine. (1/3) — ByTrain (@bytrainapp) 21 août 2022

La raison de la fermeture du service n’a pas été précisée, The Apple Post a contacté l’équipe pour obtenir ses commentaires.

L’application ByTrain reçoit régulièrement des mises à jour depuis sa sortie, le plus notable étant l’introduction d’un abonnement premium “ByTrain Pro” en 2020qui offrait la prise en charge d’Apple Watch, l’état de la ligne de métro de Londres et les notifications d’interruption, et plus encore

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.