L’application BLK célèbre le mois de la fierté

Dans les nouvelles de la positivité de la fierté…

La plus grande application de rencontres et de style de vie créée en pensant à la communauté noire a annoncé sa nouvelle initiative pour célébrer Mois de la fierté.

Match de groupe NOIR a lancé le #Initiative BLKVoices pour présenter les utilisateurs sur leurs plateformes Instagram et TikTok qui offrent un aperçu de première main de leurs parcours et expériences de rencontres.

Ce faisant, l’application espère qu’elle favorisera « la compréhension, l’empathie et la connexion » parmi sa base d’utilisateurs diversifiée et mettra en évidence différents types d’amour BLK à travers le spectre LGBTQIA2S+.

Un communiqué de presse rapporte que dans le cadre de cette initiative, BLK a collaboré avec Thaddeus Coates, également connu sous le nom de Hippy Potter, un artiste primé basé à Brooklyn, pour créer un PRIDE PACK.

Le pack est une collection d’autocollants de profil que les utilisateurs peuvent utiliser pour afficher et célébrer leur identité, car chaque autocollant représente une lettre du spectre LGBTQIA2S+. Conçu par Coates exclusivement pour les utilisateurs de BLK, le pack joue sur l’affinité de Coates pour les teintes technicolor vibrantes, les formes expressives et les graphismes stimulants.

En fin de compte, l’application note qu’en présentant les histoires, les expériences et les identités dynamiques uniques au sein de la communauté LGBTQ +, elle espère « favoriser une meilleure compréhension et appréciation de la diversité de l’amour et de la connexion humains ».

Bonne Fierté !

