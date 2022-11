L’application bancaire Fintech Dave veut dissiper les doutes après la chute de 97% des actions

Fournisseur d’applications bancaires mobiles David a suffisamment de liquidités pour survivre au ralentissement actuel des entreprises de technologie financière et atteindre la rentabilité dans un an, selon le PDG Jason Wilk.

La société basée à Los Angeles a été prise dans les vagues qui ont secoué le monde des entreprises de croissance perdant de l’argent cette année après son introduction en bourse en janvier. Mais Dave ne chavire pas, malgré une baisse vertigineuse de 97 % de ses actions, a déclaré Wilk.

“Nous essayons de dissiper le mythe du” Hé, cette entreprise n’a pas assez d’argent pour s’en sortir “”, a déclaré Wilk. “Nous pensons que cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.”

Peu d’entreprises incarnent autant l’ascension et la chute de la fintech que Davidl’un des membres les plus connus d’une nouvelle génération de fournisseurs de services bancaires numériques prenant en charge les goûts de JPMorgan Chase et Wells Fargo . Cofondée par Wilk en 2016, la société comptait des célébrités et des millions d’utilisateurs de son application, qui cible un groupe démographique ignoré par les banques traditionnelles et s’appuie sur des abonnements et des pourboires au lieu de frais de découvert.

La capitalisation boursière de Dave a grimpé à 5,7 milliards de dollars en février avant de s’effondrer lorsque la Réserve fédérale a entamé sa série de hausses de taux la plus agressive depuis des décennies. Les décisions ont forcé un changement brusque de la préférence des investisseurs pour les bénéfices par rapport au mandat précédent de croissance à tout prix et ont des rivaux, y compris la plus grande fintech Chime, restant privés plus longtemps pour éviter le sort de Dave.

“Si vous m’aviez dit que quelques mois plus tard seulement, nous valions 100 millions de dollars, je ne vous aurais pas cru”, a déclaré Wilk. “Il est difficile de voir que le cours de votre action représente un montant aussi bas et qu’il est éloigné de ce qu’il serait en tant qu’entreprise privée.”