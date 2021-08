L’application au nom non imprimable qui veut donner du pouvoir aux créateurs

LOS ANGELES — Il y a six ans, Lindsey Lee Lugrin, une créatrice et mannequin en herbe des réseaux sociaux, a eu la chance de figurer dans une campagne publicitaire Marc by Marc Jacobs. Elle a été payée 1 000 $. Mme Lugrin était ravie. Mais après avoir vu son visage placardé sur des panneaux d’affichage et dans des publicités sur Internet, elle s’est rendu compte qu’elle s’était sous-estimée. En discutant avec davantage d’influenceurs, qui créent des publications sur les réseaux sociaux pour les marques en échange d’un paiement ou d’une réduction des frais de publicité, Mme Lugrin a pris conscience d’autres disparités salariales. Les créateurs masculins ont gagné en moyenne 476 $ par publication et les femmes 348 $, selon une analyse réalisée l’an dernier par clair, une plateforme de marketing d’influence. Mme Lugrin, maintenant âgée de 30 ans, était déterminée à changer cela. Ainsi, en juin, elle et Isha Mehra, 25 ans, une ancienne data scientist de Facebook, ont présenté une application avec un nom non imprimable : Putain tu me paies. Il fonctionne comme une sorte de Porte en verre pour les influenceurs, où les créateurs peuvent laisser des avis sur les marques avec lesquelles ils ont travaillé, partager des tarifs publicitaires et donner et obtenir d’autres informations cruciales pour négocier des accords de contenu sponsorisé. L’objectif : que les créateurs soient rémunérés plus équitablement.

Le nom dans votre visage était délibéré, a déclaré Mme Lugrin. « Je ne voulais pas qu’il y ait le moindre doute du côté créateur des choses à qui cela est destiné », a-t-elle déclaré. « Le nom est une ode à la frustration que j’ai moi-même vécue plusieurs fois en tant que créateur. » FYPM, qui est basée à Santa Monica, en Californie, est l’une des nombreuses entreprises qui visent désormais à apporter une transparence salariale aux influenceurs, dont le domaine est l’un des plus dynamiques parmi les petites entreprises aux États-Unis. Cela fait partie d’un changement où les créateurs essaient de plus en plus de s’affirmer dans leurs relations commerciales avec les marques et d’obtenir des règles du jeu plus équitables. Parmi les outils qui se sont multipliés, Collabstr, une plate-forme de marketing qui permet aux créateurs de publier de brèves biographies sur eux-mêmes et de répertorier leurs taux de rémunération. Des pages de réseaux sociaux comme Les marques se comportent mal, Nous ne travaillons pas gratuitement et Écart de rémunération des influenceurs attirer l’attention sur les mauvaises affaires et les marques potentiellement exploiteuses. Les créateurs se sont également liés dans des communautés en ligne comme Gang de filles créatives, où des femmes influentes en Grande-Bretagne et en Irlande échangent des histoires d’horreur et offrent un soutien par leurs pairs. Certains créateurs ont également commencé cours de vente pour enseigner aux autres comment négocier de meilleurs tarifs. « Les créateurs doivent réaliser que nous avons le pouvoir », a déclaré River Johnson, 29 ans, créatrice à Half Moon Bay, en Californie, à propos de la relation entre les influenceurs et les marques. « Ils ont besoin de nous, pas l’inverse. »

Les marques ont longtemps eu le dessus sur les influenceurs. La plupart des créateurs opèrent sans gestionnaire ni agent. Il n’y a pas de taux de rémunération standard pour créer une publication pour une marque ou diffuser de la publicité numérique à côté de leurs vidéos et publications. Les accords de marque sont négociés via un mélange désordonné de messages directs et d’e-mails. Les créateurs sont également généralement des entreprises unipersonnelles qui agissent à la fois comme des mini-agences médiatiques et marketing. Ils conçoivent, tournent, éditent, promeuvent et écrivent tous leurs propres contenus, parfois avec le soutien d’un conjoint ou d’un partenaire, sur plusieurs plateformes sociales chaque jour. Il peut s’agir d’un travail fastidieux et épuisant qui entraîne un épuisement professionnel. Et bien que les marques disposent généralement de nombreuses informations sur les créateurs (les plateformes de marketing d’influence permettent aux entreprises de trier et de filtrer des millions d’influenceurs par nombre d’abonnés, démographie et plateforme de médias sociaux), les créateurs ont peu d’informations sur les marques et ce qu’ils paient.

Image Captures d’écran de la plateforme FYPM. Crédit… FYP

Cela a énervé Mme Lugrin. Originaire de Houston, elle a obtenu une maîtrise en finance de l’Université de Houston en 2018 et est devenue analyste actions. En dehors de son travail quotidien, elle a construit sa personnalité en ligne avec la poignée @msyoungrofessional, publiant de l’humour et des mèmes sur le fait d’être une femme dans le monde des affaires. Mme Lugrin a finalement gagné plus de 16 000 abonnés et a commencé à conclure des accords de marque avec des entreprises de mode et des start-ups. Mais le manque d’informations pour négocier les salaires l’a frustrée. Lorsqu’elle a perdu son emploi au printemps de l’année dernière pendant la pandémie, elle a décidé de faire quelque chose. Elle a commencé à mener des études de marché et à recueillir des informations auprès des créateurs sur leurs offres de marque.

En octobre, Mme Lugrin a publié un article de blog annonçant FYPM, qui, elle a écrit, est « né de rage ». S’attaquant aux plateformes de marketing d’influence, elle a déclaré que la plupart n’étaient « qu’une autre plateforme conçue pour aider davantage de propriétaires d’entreprise à exploiter les talents des influenceurs, mais d’une nouvelle manière ‘innovante’ ! Après avoir construit un prototype de FYPM, elle a été acceptée en mars dans un programme d’incubation de start-up de 10 semaines à Taiwan dirigé par Backend Capital, une société de capital-risque. Là, elle a rencontré sa co-fondatrice, Mme Mehra, qui était à la recherche de son prochain défi. « Je voulais utiliser la technologie pour de bon », a déclaré Mme Mehra. « J’ai vu le FYPM comme un moyen idéal pour lutter contre les inégalités salariales. » FYPM est déjà sur le radar des marques. James Nord, PDG et fondateur de Fohr, une société de marketing d’influence qui a versé plus de 65 millions de dollars aux créateurs au cours des cinq dernières années, a déclaré qu’il soutenait la mission de Mme Lugrin mais espérait que plus de nuances pourraient être intégrées à la plate-forme au fur et à mesure de sa croissance. « Cela peut amener certains créateurs à avoir de fausses attentes quant à ce que pourrait être leur salaire parce qu’ils entendent parler d’une personne qui a réservé un emploi à un prix spécifique », a-t-il déclaré. FYPM, qui est toujours en cours de test, permet aux utilisateurs de filtrer les offres de marque par plate-forme telles que Twitter, Clubhouse, Substack, Instagram et OnlyFans. Les créateurs peuvent également trier par emplacement, niche et catégorie de marque, comme les voyages ou la nourriture et les boissons. Jusqu’à présent, environ 1 500 créateurs ont publié plus de 2 000 avis sur 1 300 marques sur FYPM. Mme Lugrin et Mme Mehra ont levé une petite quantité de fonds et prévoient d’en faire plus.