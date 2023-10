L’application Artifact News ajoute des images générées par l’IA et devient encore plus déroutante

Il y a toujours de la place pour plus d’intelligence artificielle dans votre fil d’actualité, du moins selon Artifact. L’application d’actualités développé par les anciens co-fondateurs d’Instagram Kevin Systrom et Mike Krieger déploie actuellement des images générées par l’IA pour les publications sur la plateforme.

Artefact maintenant autorisers utilisateurs à générer et à télécharger Images générées par l’IA pour leur propre contenu publié sur la plateforme. Ils il faudra accéder au générateur outil tout en rédigeant leur propre message et en soumettant une invite. L’intelligence artificielle de l’application générera alors une image à partir de l’entrée en quelques minutes seulement. Le générateur d’images suivra également certaines invites esthétiques, comme la « 3D » ou la « peinture numérique », ainsi que des styles imitatifs comme le pop art.

« Nous avons entendu dire que choisir une image de couverture peut être difficile, et nous savons qu’un bon visuel peut faire la différence pour attirer l’attention de quelqu’un et raconter une belle histoire », a écrit la société dans un communiqué de presse envoyé par courrier électronique à Gizmodo. « Cet outil permet de créer facilement de belles images simplement en décrivant ce que vous voulez en quelques mots. »

Artefact a dévoilé un «Des postes » fonctionnalité la semaine dernièrequi a permis aux utilisateurs de commencer à publier leur propre contenu sur la plateforme sur le nouvel onglet Liens lequel se concentre sur le contenu généré par les utilisateurs. La nouvelle infrastructure éloigne Artifact du fil d’actualité qu’il vantait à l’origine et davantage vers le territoire Twitter/X, les publications des utilisateurs étant diffusées à un public plus large. La société a écrit que les publications seraient principalement réservées aux abonnés des affiches et à ceux de la plateforme qui J’ai lu des articles sur des sujets similaires.

Le plan de Systrom et Krieger a toujours été de faire évoluer l’application pour inclure des éléments de réseaux sociaux tels que des liens et des publications, selon à TechCrunch, mais le nouveau générateur d’images et les flux de contenu utilisateur éloignent encore plus Artifact du concurrent d’Apple News qu’il a été initialement publié plus tôt cette année.

Artifact a fait ses débuts au public en février après avoir été publié sur invitation uniquement en janvier, avec son moteur de recommandation d’intelligence artificielle qui apprend vos habitudes de lecture au fur et à mesure que vous plongez dans l’actualité, présenté comme son pièce de résistance. Alors que les utilisateurs pouvaient masquer les éditeurs et programmer l’application pour répondre à leurs préférences, Systrom a déclaré à Gizmodo en février que l’algorithme était « suffisamment flou » pour continuer à montrer aux utilisateurs du « contenu d’exploration ». Depuis, Artifact jure que c’est je vais utiliser l’IA pour de bon, comme réécriture des titres de clickbait partagés sur la plateforme et utiliser la voix de Snoop Dogg pour vous lire les nouvelles.

Comme celui d’Elon Musk X/Twitter fait du surplace et attire d’innombrables imitateurs, il semble qu’Artifact pense au-delà de l’agrégation d’actualités et veuille être le nouveau endroit où les gens publient des messages sur l’actualité tout en diffusant de fausses images.