L’application ArriveCAN est sur le point de devenir facultative. Est-ce que quelqu’un l’utilisera?

Alors que certains voyageurs disent qu’ils seront heureux lorsqu’ils n’auront plus à utiliser l’application ArriveCAN lorsqu’ils entreront au Canada, d’autres disent que l’outil pourrait encore être utile.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré à CBC News plus tôt cette semaine que le premier ministre Justin Trudeau avait approuvé la décision de mettre fin aux mesures frontalières en cas de pandémie et de rendre l’utilisation de l’application ArriveCAN facultative plutôt qu’obligatoire. Une annonce officielle est attendue lundi, selon la source.

Le responsable a parlé à CBC sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement de la question.

Alors que le gouvernement s’apprête à rendre l’application facultative, voici une ventilation de ce pour quoi ArriveCAN a été conçu, pourquoi elle est si controversée et quelles utilisations possibles elle pourrait avoir à l’avenir.

Quel était le but initial de l’application ?

Le gouvernement a lancé ArriveCAN en avril 2020 dans le but déclaré de l’utiliser comme outil de communication et de contrôle pour s’assurer que les voyageurs arrivant au Canada respectent les mesures frontalières en cas de pandémie.

Les voyageurs téléchargeraient leurs coordonnées, leurs informations de voyage et un plan de quarantaine. L’application ne deviendrait obligatoire qu’en novembre 2020.

Une nouvelle version d’ArriveCAN a été lancée en juillet 2021, lorsque le Canada a commencé à assouplir les restrictions de santé publique pour les personnes entrant au Canada. Les Canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés traversant la frontière n’étaient plus tenus de se mettre en quarantaine à leur retour, mais ils devaient télécharger leurs documents de vaccination dans l’application.

Ceux qui ne peuvent pas utiliser l’application sur leur téléphone devront utiliser la version du site Web. Lorsque les voyageurs ont fini de saisir leurs informations, ils ont reçu par courrier électronique des reçus à montrer aux agents frontaliers canadiens à leur arrivée.

L’application indiquerait également aux voyageurs s’ils avaient été sollicités pour des tests d’arrivée obligatoires ou s’ils seraient tenus de se mettre en quarantaine.

Combien cela-a-t-il coûté?

En réponse à une question inscrite au Feuilleton de la Chambre des communes, le gouvernement a déclaré avoir dépensé plus de 17 millions de dollars pour l’application ArriveCAN.

Un peu plus de 12 millions de dollars de ce montant ont été dépensés pour développer l’application, tandis qu’un peu moins de 5 millions de dollars ont été dépensés pour la maintenir et la mettre à jour.

Pourquoi était-ce litigieux ?

Alors que les voyages ont commencé à atteindre des niveaux pré-pandémiques cet été, l’application ArriveCAN a commencé à faire l’objet d’un examen minutieux.

En juin, certains maires et entreprises des communautés situées le long de la frontière canado-américaine ont commencé à demander au gouvernement fédéral de mettre fin à l’application ArriveCAN, affirmant qu’elle décourageait les Américains de visiter et de magasiner au Canada.

Plus tard en juillet, le gouvernement a déclaré qu’un problème dans l’application indiquait à tort aux voyageurs de se mettre en quarantaine alors qu’ils n’y étaient pas obligés. Cette erreur a touché environ 10 200 personnes.

Le chef conservateur nouvellement élu Pierre Poilievre prend la parole lors du vote à la direction du Parti conservateur du Canada à Ottawa le samedi 10 septembre 2022. Il a promis de supprimer l’application ArriveCAN s’il forme le gouvernement après les prochaines élections. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Kristine D’Arbelles, porte-parole de l’Association canadienne des automobilistes (CAA), une agence de voyages à but non lucratif, a déclaré avoir entendu un certain nombre de voyageurs se plaindre de l’utilisation de l’application.

“Quelqu’un pourrait ne pas être à l’aise avec la technologie. Certains la trouvent un peu difficile à utiliser”, a-t-elle déclaré, ajoutant que le téléphone d’un client était mort juste au moment où il approchait de la douane.

Les conservateurs ont utilisé l’application pour aiguiller les libéraux sur les problèmes de voyage au cours des derniers mois. Pierre Poilievre a promis de supprimer complètement l’application lors de son discours de victoire lorsqu’il a été élu chef du Parti conservateur.

Plus tôt cette semaine, les députés conservateurs ont soutenu que la popularité croissante de Poilievre avait poussé les libéraux à commencer à reconsidérer leurs mesures frontalières, y compris ArriveCAN.

Les gens l’utiliseront-ils encore ?

En août, le gouvernement a annoncé une fonctionnalité supplémentaire de l’application qui permettrait aux passagers de remplir un formulaire de déclaration de l’Agence des services frontaliers du Canada avant leur arrivée à la douane.

Remplir le formulaire à l’avance pourrait réduire de 40 secondes chaque interaction à un poste de douane, selon un communiqué de presse de Transports Canada.

Cela ne fera aucune différence pour Tom Appleton, qui a déclaré qu’il ne l’utiliserait plus une fois qu’il serait devenu facultatif.

“Je ne comprends pas les avantages … Il y a d’autres façons de le faire.” Appleton a déclaré, ajoutant qu’il préférait utiliser son pass Nexus.

Cette histoire a été rendue possible grâce à unmembres du public, comme vous, qui nous ont contactés. Envoyez-nous vos questions sur l’application ArriveCAN et les voyages. Nous écoutons: ask@cbc.ca.

David Roughley a déclaré avoir trouvé l’application assez simple, mais il ne l’utilisera pas une fois qu’elle sera facultative, car il souhaite réduire son empreinte numérique.

“Je suis sûr que le gouvernement ferait tout ce qu’il peut pour protéger les données [the app collects]”, a-t-il dit. “Mais … je pense que c’est à chacun de nous d’assumer personnellement la responsabilité de l’information.”

John Schneider a déclaré qu’il utiliserait volontiers l’application comme outil de présélection, ajoutant qu’il n’avait eu aucun problème à l’utiliser dans le passé.

“L’application arrive est une procédure fluide et vraiment et vraiment, d’après notre expérience, elle devrait être davantage utilisée car elle était très efficace”, a-t-il déclaré.

D’Arbelles a déclaré que l’application peut être utile mais devrait rester facultative, permettant à ceux qui sont à l’aise de l’utiliser de le faire s’ils le souhaitent.

“Pour les personnes qui sont à l’aise et … ont trouvé un moyen de l’utiliser, alors peut-être qu’elles peuvent être dans un endroit séparé [customs] ligne », dit-elle.