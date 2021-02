L’application Apple TV se lance sur Google TV à partir de Chromecast

Google a annoncé que l’application Apple TV, y compris Apple TV +, est désormais disponible sur le Chromecast avec Google TV.

C’est quelque chose que Google a promis l’année dernière et il sera également déployé sur les téléviseurs de Sony et de TCL avec le logiciel Google TV, basé sur Android TV. La société a déclaré qu’elle « sera déployée sur davantage d’appareils équipés d’Android TV dans les mois à venir ».

«Google TV permet aux utilisateurs abonnés à Apple TV + de se connecter à des émissions originales, des films et des documentaires primés des conteurs les plus créatifs au monde», a déclaré Jonathan Zepp, directeur des médias et du divertissement.

Les propriétaires du dernier Chromecast trouveront Apple TV dans l’onglet Applications de la section « Pour vous ». Le Chromecast avec Google TV prend également en charge l’Assistant Google afin que vous puissiez utiliser la télécommande vocale pour ouvrir l’Apple TV ou lui demander de lire une certaine émission.

L’offre d’Apple est un peu déroutante car l’Apple TV est essentiellement iTunes afin que les utilisateurs puissent louer et acheter des émissions de télévision et des films. Pendant ce temps, Apple TV + est le service de streaming par abonnement du fabricant d’iPhone pour rivaliser avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney +.

Apple TV + est moins cher que ses concurrents à 4,99 £ par mois. Vous pouvez l’essayer avec un essai gratuit de 7 jours et également bénéficier de 12 mois gratuits lors de l’achat de produits Apple tels que l’iPad et l’iMac. L’option de partage familial signifie que jusqu’à six membres de la famille peuvent partager des abonnements aux chaînes Apple TV + et Apple TV.

Le service propose des contenus originaux tels que Ted Lasso, nominé aux Golden Globe, For All Mankind et Servant. Roku serait également en train de planifier son propre contenu original.