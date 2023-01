L’application Apple TV arrive sur Android pour le Season Pass MLS : Rumeur

L’un des principaux contrecoups du Season Pass MLS est l’impossibilité de regarder sur les appareils mobiles Android car il n’y a pas d’application Apple TV. Bien sûr, les utilisateurs d’Android peuvent regarder des jeux via un navigateur ou sur Android TV, mais ce n’est pas la même chose que d’avoir une application sur votre téléphone mobile – comme les utilisateurs d’iPhone d’Apple en auront.

Cependant, les téléphones Android sont sur le point d’ajouter cette application Apple TV, selon une source. Cela ouvrirait un accès facile aux utilisateurs d’Android pour regarder le contenu spécifique à Apple TV de manière transparente sur leur appareil. Par example, Ted Lasso n’est disponible que sur Apple TV+. En outre, cela rend beaucoup plus facile de regarder la Major League Soccer.

L’accord à venir entre Apple et MLS a chaque saison régulière et match éliminatoire sur Apple TV via MLS Season Pass. Avant cette révélation, les utilisateurs d’Android n’avaient pas un moyen d’accès aussi simple que les utilisateurs d’Apple.

Utilisateurs Android pouvait encore regarder Passe de saison MLS sur Android. La méthode consistait à passer par le navigateur de l’appareil. Bien qu’il s’agisse d’une porte dérobée qui pourrait rendre les choses un peu plus alambiquées, l’option était toujours là. Android TV fonctionne également.

Cependant, la rumeur d’ajouter une application Apple TV à part entière aux appareils Android rendra l’expérience de regarder MLS cohérente entre ceux qui ont des appareils différents.

L’application Apple TV sur Android arrive au bon moment

MLS Season Pass sera lancé le 1er février. Bien que la saison ne commence que plus tard dans le mois, le 25 février, cela permet aux fans de MLS de voir une partie du contenu disponible sur Apple TV, y compris un contenu vidéo complet de chacun des 29 clubs.

Comme indiqué, les utilisateurs d’Android n’auraient pas été exclus de voir ce contenu simplement à cause du téléphone qu’ils avaient. Cependant, cela aurait nécessité beaucoup plus d’étapes que le simple déverrouillage de votre téléphone ou de votre tablette et l’ouverture d’une application. Heureusement, Apple semble tester l’application sur les appareils Android pour simplifier l’ensemble du processus pour les utilisateurs d’Android.

Il n’y a pas de date fixée pour le lancement de l’application Apple TV sur ces appareils, car ce ne sont que des rumeurs. Cependant, les fans de la MLS croisent les doigts pour que cela entre en vigueur avant le 25 février.