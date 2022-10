L’application Apple Music est maintenant disponible sur Xbox

Apple a introduit l’application Apple Music sur les consoles de jeu Xbox, avec la nouvelle application publiée sur la Xbox Series X, la Xbox Series S et la Xbox One, comme l’a rapporté MacRumeurs.

L’application Apple Music pour Xbox offre toutes les fonctionnalités que vous trouverez dans l’application Musique sur iPhone, y compris des millions de chansons, des paroles synchronisées, la possibilité de créer des listes de lecture ou d’obtenir des mix personnalisés et des meilleurs choix en fonction de l’historique d’écoute, la possibilité de recherchez de la musique par paroles directement dans l’application, et plus encore.