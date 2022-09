L’application Android Parler revient sur Google Play Store

L’application de médias sociaux de droite Parler revient sur le Google Play Store après avoir été lancée à la suite de l’attaque meurtrière du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis. Google avait interdit l’application pour les publications incitant à la violence, affirmant que la modération du contenu de l’application faisait défaut. Il indique maintenant que la modération a été améliorée et répond à ses exigences.

“Comme nous le disons depuis longtemps, les applications peuvent apparaître sur Google Play à condition qu’elles respectent les politiques de développement de Play”, a déclaré vendredi un porte-parole de Google dans un communiqué. “Toutes les applications sur Google Play qui proposent du contenu généré par l’utilisateur (UGC) sont tenues de mettre en œuvre des pratiques de modération robustes qui interdisent le contenu répréhensible, fournissent un système intégré à l’application pour signaler les UGC répréhensibles, prennent des mesures contre ces UGC le cas échéant et suppriment ou bloquent les contenus abusifs. les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation et/ou la politique d’utilisation de l’application.”

Après l’insurrection du Capitole, les entreprises technologiques ont rapidement abandonné l’application Parler de leurs plates-formes alors que preuves suggérées il a été utilisé pour appeler à la violence et planifier l’attaque. Le site Web Parler, qui était hébergé via Amazon Web Services, a également été abandonné, mettant le site de médias sociaux entièrement hors ligne. Parler a trouvé un nouvel hébergeur un mois plus tard. La application renvoyée sur l’App Store d’Apple en mai de l’année dernière.

La nouvelle du retour de Parler sur Google Play survient un jour après que le président américain Joe Biden a prononcé un discours appelant les Américains à “rejeter la violence politique avec toute la clarté morale et la conviction que cette nation peut rassembler.”

La nouvelle arrive également alors que Truth Social, une autre plate-forme de médias sociaux de droite, est essayer de se faire réintégrer à Google Play. Truth Social, propriété de Trump Media & Technology Group, n’a pas obtenu l’approbation le mois dernier, Google affirmant que la société devait faire un meilleur travail de modération de contenu. Google a déclaré que Truth Social s’efforçait de répondre à ses préoccupations.

Parler pourrait revenir sur le Google Play Store dès vendredi, CNN a rapporté.

Parler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La société a déclaré à CNN qu’au cours des derniers mois, elle avait travaillé “en continu” pour mettre à niveau ses systèmes.