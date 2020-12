Netflix a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité pour son application Android pour permettre aux utilisateurs de rattraper des émissions et des films en mode audio uniquement. Comme le nom de la fonctionnalité l’indique, le nouveau paramètre lit le contenu dans un format de type podcast, en particulier lorsque les utilisateurs ne peuvent pas regarder l’écran plus longtemps ou avoir d’autres tâches à effectuer. La fonctionnalité a été repérée pour la première fois lors du démontage de l’APK de l’application Netflix pour Android version 7.79.1 en octobre, bien que ses fonctionnalités à l’époque ne soient pas claires. On a supposé que l’application jouerait des films et montrerait que même l’écran d’accueil est verrouillé, mais cela ne semble pas être le cas pour le moment.

Comme indiqué par Android Police, le paramètre désactive uniquement la lecture vidéo sur l’application, tandis que l’audio est toujours lu en arrière-plan. Le mode audio uniquement peut être activé en sélectionnant le bouton « Activer / Désactiver la vidéo », disponible en haut de l’écran de l’application. Cependant, l’écran vide affiche toujours toutes les commandes de lecture, y compris la barre de défilement, l’avant et l’arrière, la vitesse, etc. Le curseur de luminosité reste disponible même lorsque l’écran est complètement sombre. Le rapport met également en évidence l’option Audio uniquement dans les paramètres, et les utilisateurs peuvent choisir entre, «toujours allumé», «casque ou haut-parleurs externes» et «désactivé». De nombreux utilisateurs de Netflix peuvent toujours préférer garder la vidéo tout en regardant des films, bien que le mode audio uniquement puisse être utile pour regarder (ou dans ce cas écouter) des comédies, des documentaires, etc.

Pour le moment, la fonctionnalité semble être déployée dans le cadre d’une mise à jour côté serveur et cela a été noté sur l’application Netflix Android version 7.84.1 (build 28 35243). Les détails de sa disponibilité restent flous en Inde et la société n’a pas encore partagé d’informations supplémentaires sur sa disponibilité de masse. En attendant, il est conseillé aux utilisateurs de maintenir l’application Android à jour.