L’application Android de Bitdefender surveille désormais les applications en temps réel

Comme nous avons tendance à le dire au début de tout examen de l’antivirus Bitdefender, la société a un bilan enviable en ce qui concerne l’efficacité de son logiciel.

Maintenant, il a donné à son application Android – Bitdefender Mobile Security – une mise à jour majeure. Une nouvelle fonctionnalité appelée App Anomaly Detection a été ajoutée et elle est disponible immédiatement. Ce que cela signifie, c’est que – contrairement à l’antivirus Android concurrent – Bitdefender est capable de surveiller ce que font les applications de votre téléphone. tout le temps et vous avertit instantanément en cas de comportement suspect.

La plupart des antivirus Android analysent les applications lorsque vous les installez, mais cette approche présente un inconvénient. Les criminels qui fabriquent des logiciels malveillants savent comment éviter d’être détectés dans les contrôles de sécurité de Google Play et comment ils peuvent faire en sorte que le code malveillant de leurs applications « reste en sommeil » pendant un certain temps pour s’assurer qu’aucun antivirus Android ne le détecte non plus.

Avec cette nouvelle détection d’anomalies d’application, qui, selon Bitdefender, est une première dans l’industrie, les appareils Android sont protégés contre les applications malveillantes qui pourraient essayer de prendre le contrôle de vos comptes, de voler votre identité et votre argent.

L’année dernière, Bitdefender identifié des dizaines d’applications Android (qui ont collectivement eu des millions de téléchargements dans le Google Play Store) qui sont devenues malveillantes après que les utilisateurs les ont installées, certaines agissant comme mécanismes de livraison pour les chevaux de Troie bancaires mobiles qui volent les identifiants de connexion des utilisateurs.

« Les cybercriminels exploitent la confiance inhérente des utilisateurs dans les magasins d’applications populaires pour obtenir plus de téléchargements et diffuser davantage leurs logiciels malveillants mobiles », a déclaré Ciprian Istrate de Bitdefender.. « Alors que les technologies de détection basées sur le comportement étaient disponibles sur les plates-formes de bureau, Bitdefender App Anomaly Detection marque une première dans l’industrie pour l’écosystème Android, qui porte la protection contre les malwares à un nouveau niveau capable de protéger les consommateurs contre les malwares mobiles, les escroqueries et les applications de chevaux de Troie de plus en plus sophistiqués. .”

Si vous avez déjà Bitdefender Mobile Security sur votre téléphone Android, il vous suffit de mettre à jour l’application pour obtenir la nouvelle fonctionnalité, qui rejoint d’autres, notamment Scam Alert et Chat Protection.

Et si vous ne l’avez pas, vous pouvez l’installer depuis le Google Play Store. Il est disponible sous forme d’abonnement Android uniquement, mais il est plus avantageux si vous l’obtenez dans le cadre de Bitdefender Total Security ou Premium Securityqui inclut également une protection pour Windows, Mac et iPhone.