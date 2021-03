Pour utiliser le bouton Shuffle, ouvrez n’importe quelle émission de télévision sur Amazon Prime Video et recherchez l’option qui se situe entre ‘Watchlist’ et ‘Share’ et se trouve juste en dessous du bouton de lecture. Comme prévu, la plateforme de streaming lit un épisode de la série au hasard. Le bouton de lecture aléatoire reste absent lorsque vous ouvrez un film. Lors de notre test, le bouton de lecture aléatoire a joué un épisode de la saison 3 de The Office, même en le sélectionnant sur la saison 1.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy