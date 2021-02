L’application Amazon Music est désormais disponible sur Google TV et Android TV

Amazon Music est l’une des applications musicales les plus populaires à l’heure actuelle. Compte tenu de sa popularité, Amazon Music a maintenant fait son chemin vers Google TV et tous les appareils fonctionnant sur Android TV. L’application Amazon Music a été ajoutée peu de temps après que Google TV a ajouté l’application Apple TV qui a amené les films et émissions de télévision originaux d’Apple TV sur Google TV. Amazon Music est l’un des concurrents directs de YouTube Music de Google.

Avec cet ajout, les abonnés Amazon Music pourront accéder à l’application sur Google Chromecast avec Google TV et d’autres appareils prenant en charge Android TV. L’application Amazon Music sur Google TV est dotée d’un design épuré, d’une illustration audacieuse (pochette d’album) et d’une interface utilisateur conviviale facile à comprendre et à parcourir. L’application affiche les listes de lecture et les stations des utilisateurs, ainsi que leur bibliothèque de chansons et de listes de lecture appréciées, et plus encore. L’application Amazon Music est sur le Google Play Store pour Android TV depuis des mois maintenant, mais uniquement pour l’appareil Nvidia Shield, comme indiqué récemment.

Amazon Music a récemment introduit une fonctionnalité X-Ray qui offre un aperçu des coulisses des informations sur les chansons, les artistes et les albums. La fonctionnalité comprend également des anecdotes amusantes pour les crédits de la chanson, le contenu associé, etc.

Amazon Music fait partie de l’abonnement complet Amazon Prime qui coûte 129 Rs par mois et 999 Rs par an.