L’application Amazon Alexa pour Xbox apparaît sur le Microsoft Store et permettra aux utilisateurs de lancer des jeux avec la commande vocale

L’application Amazon Alexa pour les consoles Xbox a fait surface sur le Microsoft Store. Conformément à la liste officielle, l’application permettra aux utilisateurs de lancer un jeu, de contrôler la musique ou même d’allumer / d’éteindre la console. L’application, cependant, n’est pas encore disponible au téléchargement et la liste indique « à venir ». Pour contrôler la console Xbox via des commandes, les utilisateurs auraient besoin d’un appareil supplémentaire compatible Alexa ou d’un haut-parleur Amazon Echo. Notamment, les consoles Microsoft Xbox One et Xbox Series X et Series S disposent déjà de l’assistant virtuel Alexa intégré qui prend en charge les commandes vocales de base. La nouvelle application apporte essentiellement l’expérience Alexa complète aux utilisateurs de Xbox.

Selon les images disponibles sur le Microsoft Store, l’application permettra en outre aux utilisateurs de Xbox de visualiser les images de la caméra intelligente à l’écran, en plus de gérer une variété de tâches Alexa telles que l’édition de listes de courses, etc. Pour lancer un jeu, les utilisateurs peuvent utiliser la commande «Alexa, lancez [Game Name]. » D’autres commandes telles que « Alexa, allume [Xbox Name], « Ou » Alexa, lisez une chanson en [artist name] sur [Xbox Name]”Peut également être utilisé. Pour afficher les images de la caméra de sécurité, dites simplement «Alexa, montre-moi la caméra de la porte d’entrée allumée [Xbox Name]. »

Pendant ce temps, les consoles Xbox Series X et Series S lancées l’année dernière restent indisponibles dans de nombreuses régions du monde en raison d’une pénurie de pièces appartenant à la pandémie COVID-19. En janvier 2021, Microsoft avait déclaré que l’offre de sa console phare Xbox Series X resterait insuffisante jusqu’en juin 2021, des mois après avoir averti de sa pénurie jusqu’en avril. Notamment, la console Série S atténuée semble être disponible sur Amazon Inde, et son expédition commencera à partir du 10 mars. Pour rappel, il n’y a pas de lecteur de disque sur la Xbox Series S donc les jeux devront être téléchargés via Microsoft Xbox Store. La console fonctionne sur un processeur AMD Zen 2 personnalisé à 8 cœurs et un processeur graphique AMD RDNA 2 personnalisé. Il peut jouer à des jeux à une résolution de 1440p à 60fps.