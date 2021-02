Amazon déploie de nouvelles mises à jour pour son application Alexa pour les appareils iOS, ce qui améliore son accessibilité globale. La dernière version de l’application, Amazon Alexa v2.2.401007.0 apporte un mode lumière sur le mode sombre existant. L’application mobile prend désormais également en charge la fonction Type dynamique d’Apple qui permet aux utilisateurs de choisir la taille du contenu textuel affiché à l’écran. Il aide les utilisateurs qui ont besoin de textes plus volumineux pour une meilleure lisibilité. Il s’adapte également à ceux qui peuvent lire des textes plus petits, ce qui permet à plus d’informations d’apparaître à l’écran.

Les utilisateurs d’Apple iPhone doivent s’assurer qu’ils utilisent la dernière version de l’application Alexa pour profiter des nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent obtenir l’application Alexa v2.2.401007.0 depuis l’App Store d’Apple. De plus, Amazon note que les pages, les menus et les commandes de l’application prennent désormais en charge les modes clair et sombre. Les appareils qui ne prennent pas en charge le mode sombre ne pourront utiliser que le mode clair, a ajouté le géant du commerce électronique dans une notification intégrée à l’application. Les utilisateurs d’iPhone d’Apple peuvent utiliser le mode lumière sur l’application Alexa en ajustant le mode clair ou sombre du smartphone. Les utilisateurs peuvent utiliser le mode sombre sur iPhone, iPad ou iPod touch en accédant à Paramètres> Affichage et luminosité> Sélectionner sombre pour activer le mode sombre. Ils peuvent également simplement faire glisser vers le haut depuis le bas de l’écran pour accéder au panneau de commande et appuyer longuement sur la barre de luminosité, puis sélectionner sombre. Cela signifie également que l’application Alexa ajustera automatiquement le mode d’affichage en fonction du paramètre de routine du mode clair / sombre du smartphone.

Comme l’a souligné Forbes, un autre grand changement est la prise en charge officielle de la fonction Dynamic Type d’Apple qui permettra aux utilisateurs de l’application Alexa d’ajuster la taille des textes. Les avantages d’accessibilité sont doubles: l’application Alexa est plus accessible pour les utilisateurs qui ont besoin d’un texte considérablement plus grand, et ils n’ont plus besoin d’ajuster la taille du texte dans l’application elle-même, car le type dynamique se plie au paramètre global d’un utilisateur. Les deux mises à jour sur l’application Amazon Alexa sont également en cours de déploiement en Inde.