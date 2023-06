L’application alternative Twitter de Meta fuit dans les captures d’écran

Meta a tenu un aperçu des employés de son prochain concurrent Twitter et une capture d’écran de l’application a réussi à fuir. Le nom interne de la nouvelle application de médias sociaux est « Project 92 » tandis que les rumeurs suggèrent que le nom officiel pourrait être « Threads ».

Sur la base de la capture d’écran divulguée, nous pouvons voir que l’interface ressemble assez à Instagram mais sans images. Selon Chris Cox – Chief Product Officer (CPO) de Meta, la prochaine application de médias sociaux utilisera le protocole de réseau social ActivityPub qui permettra aux utilisateurs de migrer leurs comptes Instagram et leurs abonnés vers la nouvelle plate-forme.







Interface Meta Project 92

L’exécutif Meta a également partagé que l’application sera « notre réponse à Twitter » et remplira automatiquement les profils avec les informations de compte Instagram de l’utilisateur. Meta aurait reçu plusieurs demandes de personnalités publiques et de créateurs pour une alternative Twitter stable, gérée de manière transparente et sécurisée pour la distribution d’informations.

Meta aurait un engagement de plusieurs célébrités, dont DJ Slime, à utiliser la nouvelle plate-forme et est en discussion avec Oprah Winfrey et le Dalaï Lama en tant qu’ajouts potentiels. Le développement du nouveau projet de médias sociaux a commencé en janvier et sera disponible dès que possible.

