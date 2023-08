L’application AI d’épicerie suggère des recettes bizarres, parfois dangereuses, rapportent les utilisateurs

Un supermarché néo-zélandais a rencontré des problèmes lorsque son application expérimentale de plan de repas basée sur l’intelligence artificielle (IA) a produit des recettes allant de « dégoûtantes » à carrément dangereuses.

Le détaillant alimentaire local Foodstuffs a lancé un outil de planification de repas alimenté par ChatGPT-3 via sa chaîne de supermarchés Pak’nSave. L’application « Savey Mealmaker » vise à encourager les acheteurs à « magasiner d’abord leur réfrigérateur avant de revenir dans un autre magasin », a déclaré la société dans son annonce initiale.

« En utilisant la magie de l’IA, le Savey Mealmaker génère une toute nouvelle recette facile à préparer qui utilise des ingrédients qui seraient autrement jetés avec quelques aliments de base que la plupart des Kiwis ont à la maison », a déclaré Foodstuffs.

« Ajoutez simplement vos ingrédients restants dans le Savey Mealmaker et il génère une recette sous vos yeux! »

Les clients ont découvert que l’application leur proposait des recettes créatives telles que « le sauté de légumes Oreo » ou la « salade de nouilles aux carottes soufflées au coco », a découvert le point de vente local Stuff.

La rédactrice en chef de Stuff Food, Emily Brookes, a noté que l’application utiliserait autant d’ingrédients que possible pour générer les recettes, et elle s’est plainte que les plats qu’elle avait d’abord préparés étaient « trop ​​salés » mais autrement « pas mauvais ».

L’application a également produit des recettes carrément dangereuses, y compris un « mélange d’eau aromatique » qui créerait du chlore gazeux, que l’application a appelé « la boisson non alcoolisée parfaite pour étancher votre soif et rafraîchir vos sens », selon un post sur X par commentateur politique Liam Hehir.

Hehir a publié la recette le 4 août avec une note indiquant qu’il était entré dans de l’eau, de l’eau de Javel et de l’ammoniac, mais il a ajouté une capture d’écran d’une conversation directe avec ChatGPT qui déconseillait de combiner les substances car cela peut « créer des fumées toxiques et dangereuses ».

Quand Fox News numérique utilisé l’application cette semaine, il a émis un message d’erreur indiquant « Ingrédients non valides trouvés ou ingrédients trop vagues », indiquant que Foodstuffs a peut-être résolu le problème.

D’autres utilisateurs ont publié des recettes en réponse à celles de Hehir, notamment « Mystery Meat Stew » qui comprenait de la chair humaine et « une surprise au riz infusé à l’eau de Javel ».

Un porte-parole de Pak’nSave a déclaré au Guardian qu’ils étaient déçus qu' »une petite minorité ait essayé d’utiliser l’outil de manière inappropriée et non conforme à sa destination » et a promis de « continuer à affiner nos contrôles ».

Une mise en garde annexée note également que les recettes ne sont pas revues par un être humain et que l’entreprise ne garantit pas des repas « complets ou équilibrés » « propres à la consommation ».

« Vous devez utiliser votre propre jugement avant de vous fier à ou de faire une recette produite par Savey Meal-bot », prévient l’application.