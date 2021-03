L’application Aarogya Setu obtient une section dédiée à l’enregistrement du vaccin COVID-19: Comment réserver un emplacement

La deuxième phase du processus de vaccination COVID-19 a commencé en Inde pour les citoyens de plus de 60 ans ou ceux de plus de 45 ans souffrant de comorbidités. Outre le portail Web Co-WIN, les citoyens peuvent également utiliser l’application Aarogya Setu pour s’inscrire au vaccin. Le gouvernement avait précédemment annoncé qu’une application dédiée Co-WIN serait déployée pour assurer le même processus d’enregistrement. Cependant, l’application actuellement disponible sur Google Play Store est accessible aux administrateurs et non aux bénéficiaires éligibles. D’autre part, Aarogya Setu est téléchargeable gratuitement via Google Play Store ou Apple App Store.

Pour s’inscrire au vaccin COVID-19 en Inde via Aarogya Setu, les utilisateurs devront trouver la section « Cowin » dans l’application pour Android ou iOS. Sélectionnez l’option «Vaccination», puis appuyez sur «S’inscrire maintenant». Les citoyens devront d’abord s’inscrire via leur numéro de portable à 10 chiffres et saisir le bureau du Procureur. Dans la deuxième étape de l’enregistrement, sélectionnez le type de preuve d’identité avec photo, comme Aadhaar, PAN, permis de conduire, etc. Vous devrez également fournir des informations de base telles que le sexe et la date de naissance. Si vous avez plus de 45 ans avec des comorbidités, cochez la case et ayez les documents pertinents au moment de la vaccination.

Après cela, vous verrez une page où vous pouvez ajouter jusqu’à quatre bénéficiaires avec le même numéro de mobile. Sélectionnez le centre de vaccination en saisissant le code PIN, réservez le créneau horaire et sélectionnez Continuer. Les citoyens éligibles ont également la possibilité de reprogrammer ou d’annuler le rendez-vous.

De nombreux hôpitaux privés ont reçu la certification pour agir en tant que centres de vaccination COVID-19 où ils ne peuvent pas facturer plus de Rs 250 par injection. Les vaccins COVID-19 sont gratuits dans les hôpitaux publics. Les citoyens qui ne sont pas experts en technologie ou ne possèdent pas de smartphone peuvent appeler le numéro du centre – 1507. Il semble que l’application Aarogya Setu, similaire à la plate-forme Co-WIN, ne permet pas aux citoyens de choisir le vaccin COVID-19 qu’ils souhaitent. . Les utilisateurs sont également invités à maintenir l’application à jour au cas où le tableau de bord CoWIN ne serait toujours pas disponible.