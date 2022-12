L’Apple Watch vous permet désormais de faire la course vous-même, avec WatchOS 9.2

L’iPhone vient de recevoir une mise à jour avec iOS 16.2apportant un nouveau mode karaoké pour Apple Music et un application de tableau blanc numérique appelée Freeform, mais l’Apple Watch n’a pas été oubliée. Il reçoit également une mise à jour logicielle avec WatchOS 9.2 qui est disponible en téléchargement maintenant. La mise à jour comprend une nouvelle fonction de détection automatique de piste qui sait quand vous arrivez sur une piste extérieure, ainsi que la possibilité de rivaliser avec vos courses ou sorties précédentes avec Race Route.

Apple a déjà ajouté une gamme de nouvelles fonctionnalités pour les coureurs WatchOS 9y compris exécution des métriques de formulaire et les zones de fréquence cardiaque. Cette mise à jour a été lancée en même temps que la Apple Watch UltraSérie 8 et SE en septembre.

Comment télécharger WatchOS 9.2 ?

Vous devrez d’abord télécharger iOS 16.2 sur votre iPhone en allant sur Paramètres > Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Ensuite, assurez-vous que votre Apple Watch a au moins 50% de batterie, est sur son chargeur et ouvrez le Application Watch > Général > Mise à jour du logiciel.

Race Route : Comme le mode fantôme de Mario Kart pour Apple Watch

Pomme



Vous avez toujours voulu courir ou rouler contre un temps précédent que vous vous étiez fixé ? Vous pouvez désormais le faire sur l’Apple Watch avec Race Route, car la montre regroupera des itinéraires similaires après deux entraînements ou plus. Vous pourrez alors faire la course contre votre course la plus récente ou le meilleur temps sur le même parcours. Pendant la course à pied ou à vélo en plein air, vous recevrez également des alertes de rythme, ainsi que des notifications si vous déviez de l’itinéraire.

Détection automatique des pistes

L’Apple Watch détectera désormais le moment où vous arriverez sur une piste de course standard de 400 mètres et vous invitera à choisir votre voie. Vous obtiendrez également désormais des informations plus précises sur le rythme, la distance et l’itinéraire, car la montre utilise une combinaison de données Apple Maps et de GPS. Si la piste de course n’est pas détectée, vous pouvez l’ajouter après la course dans la section récapitulative de l’entraînement de l’application Fitness sur iPhone.

Quoi d’autre de nouveau dans WatchOS 9.2 ?

Plusieurs fonctionnalités mineures, notamment :

L’Apple Watch Ultra peut désormais obtenir jusqu’à 17 heures d’autonomie lors de l’utilisation d’un type d’entraînement multisport en mode basse consommation

Un nouvel algorithme de kickboxing dans l’application d’entraînement

L’application de bruit fonctionne désormais avec les AirPods Pro et AirPods Max de première génération lors de l’utilisation de la suppression active du bruit

Les utilisateurs de Family Setup peuvent contrôler les accessoires de la maison intelligente comme les haut-parleurs HomePod et déverrouiller les portes avec les clés dans Wallet

Nouvelle visualisation d’accessibilité pour voir quand la sirène Apple Watch Ultra est utilisée

AssistiveTouch et les actions rapides sont désormais plus précis

De quelle Apple Watch ai-je besoin pour WatchOS 9.2 ?

La détection automatique de piste et l’itinéraire de course sont disponibles sur l’Apple Watch Ultra, série 4 et versions ultérieures, et sur l’Apple Watch SE.