L’Apple Watch Ultra 3 ne sortira pas, selon un rapport

Apple est sur le point d’annoncer ses produits phares pour 2024. Tous les détails sur le contenu et le moment ici, et comment regarder le discours d’ouverture où nous verrons probablement l’iPhone 16, ici. Mais un nouveau rapport indique qu’Apple ne sortira pas de nouvelle version de son Apple Watch haut de gamme et robuste. C’est une tournure surprenante des événements.

Apple Watch Ultra 2 : la prochaine itération n’arrivera-t-elle pas ? David Phelan

Dans un article sur X, Bloomberg est généralement fiable Mark Gurman « Je ne m’attends pas à ce qu’Apple annonce une Apple Watch Ultra 3 demain. Je m’attends plutôt à ce que l’Ultra 2 reste disponible et – enfin – soit disponible en noir. Je n’exclus pas non plus un retard pour la nouvelle Watch SE. »

C’est intéressant, parce que c’est un changement complet de cœur Les prévisions de Gurman datant d’il y a une semaine à peine ont été modifiées. Soit ses sources au sein de l’entreprise ne sont plus aussi fiables qu’elles l’étaient, soit des informations totalement différentes ont été révélées.

Il y a une semaine à peine, il déclarait : « Pour la première fois depuis deux ans, la société se prépare à mettre à jour tous ses modèles d’Apple Watch en même temps. Il y aura une nouvelle Apple Watch SE d’entrée de gamme, un modèle Series 10 de milieu de gamme et une Ultra 3. »

Désormais, il n’y a pas d’Ultra 3 mais plutôt un nouveau coloris pour l’Ultra 2, affirme Gurman. Ne vous y trompez pas, en ce qui me concerne, un changement de couleur est toujours une grande amélioration – j’adorerais voir une Apple Watch Ultra 2 noire – mais cela me semble curieux. Voici pourquoi.

L’Ultra est, comme son nom l’indique, la montre qui mène la danse. S’il n’y a pas d’Ultra 3, alors nous avons soudainement la position curieuse de l’Apple Watch Series 10, dont le lancement est toujours attendu, avec un processeur plus puissant et plus récent que l’Ultra, ce qui semble contre-intuitif.

Il est beaucoup plus probable, à mon avis, qu’il s’agisse d’un Ultra 3 avec des mises à jour minimales, à part le changement de couleur et la mise à jour du processeur pour correspondre à la série 10.

L’Apple Watch SE pourrait également être retardée, mais pas de beaucoup. Si elle est annoncée lors de la keynote, je m’attends à ce qu’elle soit disponible dans les semaines à venir, voire tout de suite.

Gurman dispose de contacts remarquables et d’excellentes connaissances, il a donc probablement raison, mais la situation est néanmoins étrange.

Tout est sur le point d’être révélé.

