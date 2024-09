L’Apple Watch Ultra 3 arrive toujours, mais pas encore, selon un nouveau rapport

Lorsque Apple a annoncé la nouvelle Apple Watch Series 10 lors de son dernier événement le lundi 9 septembre, les sourcils se sont levés car elle n’était pas accompagnée de l’Apple Watch Ultra 3. Un nouveau rapport affirme qu’elle arrivera l’année prochaine, tout comme l’Apple Watch SE, une autre absente surprise de l’événement.

Apple Watch Ultra 2 en finition noire. Quand sortira l’Ultra 3 ? Pomme

Il était logique que nous pensions que l’Ultra 3 était en route. Après tout, il n’y avait qu’un an d’intervalle entre la première et la deuxième itération, il semblait donc que les mises à niveau annuelles étaient la cadence à laquelle il fallait s’attendre. L’Apple Watch SE n’a jamais eu de remplacement annuel. Au lieu de cela, nous avons eu droit à une nouvelle couleur pour la Watch Ultra 2, et c’est une finition noire très attrayante.

ForbesiPhone 16 Pro : prix, mise à jour de conception et autonomie de la batterie confirmés lors du lancement d’Apple

Selon les informations de la société, les modèles Ultra 3 et SE 3 feront partie de la gamme 2025. Ming-Chi Kuoanalyste chez TFI Securities, qui a publié sur X. Kuo avait raison lorsqu’il a déclaré que l’Ultra 3 n’arriverait pas avant longtemps, prédisant dès octobre 2023 que « la probabilité qu’Apple mette à jour la nouvelle Apple Watch Ultra en 2024 diminue ».

Dans le nouveau message, Kuo a réaffirmé cela en déclarant : « L’Apple Watch Ultra 3 était absente de l’événement médiatique de cette année, ce qui est conforme à ma prédiction d’il y a environ un an. »

Ils ont ensuite ajouté : « Les nouveaux modèles d’Apple Watch 2025 incluront les versions de mise à niveau Ultra 3 et SE. »

Il y a une certaine marge de manœuvre ici. Apple n’a jamais sorti de nouveaux modèles de Watch qu’à l’automne – à l’exception de la première Watch qui a été annoncée à l’automne, le 9 septembre 2024, exactement 10 ans avant la dernière keynote – donc on peut supposer que nous devrons attendre un an pour l’Apple Watch Ultra 3 et l’Apple Watch SE 3rd génération.

Cela me semble logique, surtout si la rumeur selon laquelle le tout nouveau design avec boîtier en plastique se révèle vrai. Étant donné que l’Apple Watch Series 11 (et c’est la première fois que je tape ces mots) correspondra probablement plus ou moins au design de la Series 10, il est logique que l’Apple Watch SE ait son moment de gloire.

Ou peut-être y a-t-il une possibilité que le SE fasse ses débuts au printemps, aux côtés d’un nouvel iPhone SE, peut-être ?

Quoi qu’il en soit, il semble que l’Apple Watch Ultra 3 apparaîtra probablement dans environ 12 mois, peut-être avec sa propre mise à niveau de conception.

ForbesCalendrier de sortie de l’Apple Phone 16 et de l’iPhone 16 Pro : votre compte à rebours complet