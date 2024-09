L’Apple Watch Ultra 2 est désormais disponible en noir

Apple a rafraîchi l’Apple Watch Ultra 2 avec une nouvelle option de couleur titane noir et une fonction de détection de l’apnée du sommeil, a déclaré la société annoncé lors de son événement de septembre aujourd’hui. C’est la première fois qu’Apple propose la Watch Ultra dans plus d’une couleur depuis son lancement il y a deux ans.

Apple affirme que sa fonction d’apnée du sommeil utilise l’accéléromètre de la montre pour analyser les « données de troubles respiratoires » tous les 30 jours et « vous avertira si elle présente des signes constants d’apnée du sommeil modérée à sévère ». Cette fonction sera également disponible sur la nouvelle Apple Watch Series 10 ainsi que sur la Series 9. Apple a également annoncé une nouvelle boucle milanaise en titane « noir satiné ». La société a également annoncé une nouvelle édition Hermès avec son propre « bracelet de montre d’inspiration nautique et un cadran Hermès exclusif ».

La Watch Ultra sera dotée de watchOS 11, qui apporte des mises à jour pour Smart Stack (les widgets qui s’affichent lorsque vous faites tourner la Digital Crown et qui affichent désormais les activités en direct, tout comme sur l’iPhone) et un ensemble de fonctionnalités permettant de suivre la santé au fil du temps. Parmi celles-ci figurent Training Load, qui peut vous indiquer à quel point vous vous êtes poussé par rapport à votre effort habituel, et le lancement d’une application Vitals qui vous permettra de savoir si des mesures clés comme la fréquence respiratoire ou la durée de votre sommeil sont typiques pour vous ou si certaines mesures sont considérées comme des valeurs aberrantes.

L’Apple Watch Ultra a été lancée en 2022, ce qui constitue sans doute la première mise à jour significative de la conception de l’appareil portable. Elle se démarque des montres « Series » normales par un écran plus grand et un corps plus épais ainsi qu’un bouton d’action personnalisable – un concept qu’Apple a ensuite introduit sur l’iPhone 15 Pro. La société a sorti l’Ultra 2 l’année dernière avec un écran plus lumineux et une nouvelle puce S9 qui permettait le traitement Siri sur l’appareil.

La Watch Ultra n’a peut-être pas beaucoup changé cette année, mais elle reste la championne de la batterie de la gamme de montres connectées d’Apple. C’est également la plus chère des montres Apple et elle s’adresse directement aux porteurs de montres connectées les plus sportifs, qui passent plus de temps à l’extérieur et en mouvement et pour qui un écran plus lumineux et une batterie longue durée peuvent être importants.