L’Apple Watch Series 9 ressemblera au modèle 2022, l’Apple Watch Ultra sera disponible dans une nouvelle finition noire

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que la mise à niveau de l’Apple Watch de cette année était axée sur les performances, l’Apple Watch Series 9 devant offrir des améliorations de performances par rapport à toute autre mise à niveau substantielle.

Pour l’Apple Watch Ultra, Gurman affirme que le portable conservera l’apparence et la convivialité inaugurales de l’année dernière, bien qu’Apple envisage d’introduire une nouvelle finition noire parallèlement à des améliorations de la vitesse de traitement.

Apple a mis à niveau pour la dernière fois le processeur de l’Apple Watch en 2020 avec le lancement de l’Apple Watch Series 6. Cependant, selon le rapport, la nouvelle série 9 et l’Apple Watch Ultra de deuxième génération vanteront « des gains majeurs en termes de performances de traitement ».

De plus, avec le lancement de la nouvelle série, Gurman s’attend à ce qu’Apple abandonne sa gamme de bracelets et de bracelets en cuir véritable, et lance à la place de nouvelles options en cuir synthétique dans le cadre d’une démarche visant à améliorer la durabilité.