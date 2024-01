L’Apple Watch Series 9 atteint 309 $, le chargeur officiel Apple MagSafe 27 $, plus

Dans toutes les meilleures offres Apple de mardi, le prix le plus bas jamais enregistré est en baisse Apple Watch Series 9 jusqu’à 309 $ jusqu’à la fin de la journée. À cela s’ajoute une chance d’économiser sur un Chargeur officiel Apple MagSafe sur 27 $ainsi que certains bracelets Apple Watch officiels. Lancez-vous pour tout cela et bien plus encore dans la dernière version 9to5Jouets Heure du déjeuner.

Apple Watch Series 9 commence désormais à partir de 309 $

Jusqu’à la fin de la journée, Best Buy propose le meilleur prix à ce jour sur Apple Watch Series 9. Les économies concernent les plus petites Styles GPS 41 mmqui laisse tomber jusqu’à 309 $. C’est 90 $ de réduction sur le prix habituel de 399 $ et c’est la première fois que nous le voyons tomber aussi bas. En décembre, il y avait une remise à 310 $, mais maintenant l’offre d’aujourd’hui est une réduction supplémentaire de 1 $ pour atteindre un nouveau plus bas historique. Plus grand Appareils portables de 45 mm sont également en vente à 359 $ du prix habituel de 429 $, et d’autres Les styles de 41 mm arrivent à 70 $ de rabais, aussi. Allez consulter notre couverture sur les nouveautés cette fois-ci.

Désormais centré autour de la nouvelle puce S9, Apple Watch série 9 arrive avec en grande partie la même construction que les modèles précédents – juste avec quelques améliorations. Il offrira toujours la même expérience de suivi de la condition physique qu’auparavant, mais contient désormais un écran de 3 000 nits qui peut descendre jusqu’à 1 nit. Il existe une nouvelle détection de pincement pour les interactions à une main avec votre portable qui vient d’être déployée plus tôt dans la semaine, ainsi qu’une version qui est la première version neutre en carbone d’Apple.

Ignorez Qi2 et prenez simplement un chargeur Apple MagSafe officiel

Woot propose désormais Chargeur MagSafe officiel d’Apple pour 27 $. Sinon, il livre avec des frais de 6 $. L’accessoire normalement à 39 $ tombe maintenant à son meilleur prix depuis des mois avec 12 $ d’économies attachées. Il est 2 $ de moins que notre précédente mention des vacances de l’année dernière et est le meilleur depuis une vente flash en octobre. Qi2 a pris d’assaut l’espace de charge cette année en rattrapant enfin la norme d’Apple, mais à la place, vous pouvez simplement économiser sur le chargeur iPhone 15 propriétaire pour profiter pleinement du mode veille et de la charge de 15 W.

La réduction d’aujourd’hui offre également la possibilité d’équiper l’un des derniers combinés d’Apple de tous les chargement MagSafe unique capacités à moindre coût. En tant que version officielle de la marque en matière de chargement sans fil, cet accessoire améliore l’expérience en offrant tous les avantages d’un câble avec la commodité de ne pas avoir à brancher quoi que ce soit. Il s’enclenche magnétiquement à l’arrière de votre appareil afin de fournir 15 W de charge sans fil. alimentez un iPhone 15, ainsi qu’un combiné des séries 14, 13 ou 12 de génération précédente.

Les bracelets Space Black Apple Watch Link officiels bénéficient de réductions rares

Amazon propose désormais des réductions rares sur le Bracelet officiel Space Black Apple Watch Link. Le plus grand bracelet 42/44/45 mm maintenant vend pour 372 $tandis que son homologue plus petit compatible avec Les appareils portables 38/41/42 mm s’enregistrent à 236 $. Chacun d’entre eux est en baisse par rapport au prix habituel de 449 $ et marque les premières réductions depuis des mois. Nous avons vu pour la dernière fois les prix commencer à 238 $ à l’automne de l’année dernière, et maintenant, pour commencer l’année, nous suivons des remises qui se situent à leur plus bas niveau historique. Il y a également au moins 77 $ d’économies sur la paire.

En tant que groupes les plus premium d’Apple, ses bracelets à maillons arrive avec un coloris Space Black et de nombreux styles élégants. Fabriqué en acier inoxydable, avec une finition en carbone semblable à un diamant pour lui donner un design unique, il y a une fermeture papillon personnalisée pour compléter le look haut de gamme de ce bracelet Apple Watch. Chacun des modèles en vente aujourd’hui est compatible avec la dernière Apple Watch Series 9, ainsi qu’avec les versions de la génération précédente et même avec l’Apple Watch Ultra 2, à condition d’opter pour la plus grande des deux tailles.

