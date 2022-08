L’Apple Watch Series 8 entrera en production de masse fin août, selon le leaker

L’Apple Watch Series 8 entrera en production de masse plus tard ce mois-ci, selon un leaker réputé @ShrimpApplePro sur Twitter qui affirme que le nouveau portable conservera le même design global que l’Apple Watch Series 7 de génération actuelle qu’il remplacera, à l’exception de certaines options de couleur, qui devraient être abandonnées en septembre lorsque l’Apple Watch Series 8 sera commercialisée. ses débuts.

Selon le leaker, via MacRumeursl’Apple Watch Series 8 présentera le même design que l’Apple Watch Series 7 sans aucune amélioration de conception, avec les mêmes options de taille 41 mm et 45 mm et des boîtiers métalliques arrondis, les sources du bailleur ignorant tout nouveau capteur ajouté au futur portable, suggérant que l’Apple Watch Series 8 sera une mise à niveau relativement mineure par rapport à la génération précédente.

Le leaker suggère que l’Apple Watch Series 8 sera disponible dans les finitions en aluminium Midnight, Starlight, Silver et (PRODUCT)RED, les modèles en acier inoxydable étant proposés dans les options Silver et Graphite, par rapport aux Blue, Green, Space Black et Options en aluminium doré sur l’Apple Watch Series 7.

Aller sur Twitter, @ShrimpApplePro rapporte que les fournisseurs d’Apple devraient commencer la production en série d’Apple Watch Series 8 plus tard ce mois-ci fin août, ce qui suggère qu’il ne devrait pas y avoir de retard de lancement pour le nouveau modèle.

Apple devrait annoncer l’Apple Watch Series 8 aux côtés d’une Apple Watch SE améliorée et d’une nouvelle « Apple Watch Pro » robuste en septembre, avec un matériel renforcé pour résister à une utilisation dans des environnements sportifs extrêmes où le portable est susceptible d’être frappé, heurté et laissé tomber.

