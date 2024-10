L’Apple Watch Series 10 tombe à un prix record dans le cadre d’une nouvelle offre

L’Apple Watch Series 10 est la montre superbement repensée que la société a annoncée le mois dernier, en octobre 2024. Elle n’a présenté que le quatrième look distinctif de la montre intelligente depuis son lancement, et est la montre la plus fine à ce jour, malgré un écran plus grand. Et il vient de tomber à son prix le plus bas jamais enregistré, quelques semaines seulement après son lancement.

Le plus grand écran de l’Apple Watch Series 10 Pomme

L’Apple Watch est disponible en deux tailles, une avec un boîtier de 42 mm et une plus grande avec un boîtier de 46 mm. En finition aluminium, les deux sont disponibles dans une version avec GPS et un modèle avec GPS + Cellular.

Le plus abordable est le 42 mm qui coûte normalement 399 $. À l’heure actuelle, Amazon propose la montre à 8 % de réduction, soit une réduction de 31 $ à 368 $. Voici le lien. Notez que pour décrocher cette offre, vous devez opter pour la montre Jet Black avec bracelet sport noir. C’est une montre polie et brillante et, à mon goût, c’est le modèle le plus beau de la gamme. Vous préférerez peut-être le avec l’encre Sport Loop, mais notez que vous paierez un peu plus de 20 $ de plus pour cela, soit 389,99 $. C’est le même prix que le modèle Rose Gold avec le Sport Loop prune ou la même finition Rose Gold avec le Lightblush Sport Band.

La finition Silver avec boucle Sport nuage bleu est presque aussi abordable que le modèle Jet Black. Cela représente 7 % de réduction, soit une réduction de 27,01 $, ce qui le ramène à 371,99 $. Le modèle Silver avec le bracelet Sport en denim est légèrement plus cher à 375,99 $, soit une baisse de prix de 6 %.

Si votre poignet convient mieux au modèle plus grand, celui avec le boîtier de 46 mm, il existe également des réductions sur Amazon, même si les baisses de prix ne sont pas aussi importantes. Le lien ci-dessus vous guidera également au bon endroit.

Le meilleur prix est de 399 $, soit une baisse de 7 % ou 30 $ par rapport au prix régulier de 429 $. Vous pouvez accrocher la finition Silver avec le Denim Sport Band et la finition Rose Gold avec le Lightblush Sport Band pour ce prix. Le prochain niveau dans l’échelle des prix est Rose Gold avec Sport Loop prune à 405,99 $, une remise de 5 % qui équivaut à 23,01 $ de réduction. Jet Black avec Sport Band noir coûte 410 $, 19 $ de réduction, et 99c supplémentaires vous achèteront le Jet Black avec encre Sport Loop pour 410,99 $, le même prix que la finition Silver avec boucle Sport nuage bleu.

Même si nous pouvons nous attendre à des baisses de prix plus importantes dans les mois à venir, il s’agit de remises décentes pour un produit récemment lancé.

Les offres mises en évidence dans cet article ont été sélectionnées indépendamment par le contributeur et ne contiennent pas de liens d’affiliation.

