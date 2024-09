L’Apple Watch Series 10 sera dotée d’une nouvelle fonctionnalité inattendue, selon un rapport

La prochaine série d’Apple Watch comprendra deux modèles dotés de nouveaux capteurs, semble-t-il. L’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 3 seraient dotées d’un nouveau capteur de fréquence cardiaque et d’ECG. Résultat : une toute nouvelle fonctionnalité pourrait être incluse : la détection de l’apnée du sommeil.

L’apnée du sommeil, où la respiration commence et s’arrête pendant que vous dormez, est une fonction de santé utile que l’on retrouve sur certains appareils portables, mais pas sur l’Apple Watch. Son arrivée a été prédite par Mark Gurman chez Bloomberg et un nouveau rapport à 9to5Mac.

Il s’agit néanmoins d’une surprise, car si cette fonctionnalité fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, il a été suggéré qu’elle dépendrait de la capacité de la montre à surveiller l’oxygène dans le sang. Il s’agit d’une fonctionnalité qui a été désactivée sur les modèles Apple Watch vendus aux États-Unis en raison d’un litige de violation de brevet avec le fabricant d’appareils de santé Masimo.

Ainsi, la suggestion selon laquelle cela arrivera signifie qu’Apple a peut-être trouvé un moyen de contourner ce problème.

La détection de l’apnée du sommeil, si les rapports sont exacts, signifie qu’Apple va considérablement augmenter ses capacités de suivi du sommeil. Comme le rapporte 9to5Mac, « de la même manière que ce qui se passe avec la nouvelle application Vitals de watchOS 11, les utilisateurs devront porter l’Apple Watch pendant leur sommeil pendant quelques jours avant d’obtenir un diagnostic d’apnée du sommeil ».

Le rapport suggère également que l’Apple Watch Series 10 sera plus grande. Actuellement, vous pouvez choisir entre des modèles de 41 mm et 45 mm, en mesurant la hauteur des boîtiers de la Watch. Le rapport indique qu’il pense que « l’Apple Watch Series 10 sera disponible dans les tailles 44 mm et 48 mm ».

C’est une augmentation très importante, et pour être honnête, je suis sceptique. Apple n’a jamais augmenté la hauteur du boîtier de plus de 2 mm en une seule fois, donc un saut de 3 mm me semble peu probable.

Cela dit, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les tailles de la série 10. Mark Gurman a pris soin de ne pas trop en dire, se contentant de commenter : « la société proposera désormais des options de taille d’écran légèrement plus grandes et le boîtier de la montre lui-même sera sensiblement plus fin. »

Je pense que les tailles pourraient être plus proches de 42 mm et 46 mm, mais je suis heureux d’avoir tort. L’Apple Watch Ultra 3 devrait conserver la même taille que le modèle actuel, c’est-à-dire avec un boîtier de 49 mm.

Tout sera bientôt révélé.

