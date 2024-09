L’Apple Watch Series 10 possède le même capteur cardiaque que la Series 9

Bien que des rumeurs aient circulé selon lesquelles l’Apple Watch Series 10 serait dotée d’un nouveau capteur cardiaque et d’ECG, cela ne semble pas avoir été le cas. Selon les spécifications techniques de l’Apple Watch Series 10, elle est équipée d’un capteur cardiaque optique de troisième génération, le même capteur que celui utilisé dans la génération précédente de la Series 9.



Apple n’a également fait aucune mention du capteur de fréquence cardiaque lors de l’événement d’hier, et il n’y a aucune information sur une quelconque mise à niveau sur le Page produit de l’Apple Watch Series 10.

La rumeur, partagée par 9to5MacSelon Apple, le capteur cardiaque amélioré « débloquerait de nouvelles fonctionnalités et fournirait des résultats plus précis ». Le site a déclaré qu’il permettrait de détecter l’apnée du sommeil, mais comme Apple l’a expliqué hier, la détection de l’apnée du sommeil utilise en fait l’accéléromètre. La détection de l’apnée du sommeil ne nécessite pas de mise à niveau du capteur cardiaque, et elle est en fait également ajoutée à l’Apple Watch Series 9 et à l’Apple Watch Ultra 2, qui ont toutes deux le même capteur cardiaque de troisième génération que la Series 10.

Apple travaillait sur un dispositif de surveillance de la pression artérielle pour la série 10, mais la fonctionnalité n’était pas prête à temps pour le lancement de l’appareil. Apple n’a pas introduit de fonctionnalités de santé autres que la capacité de détecter l’apnée du sommeil.

La Series 10 se distingue par son nouveau design, plus fin et plus léger que les modèles Apple Watch précédents. Elle est dotée d’un nouveau capteur de température de l’eau, d’un capteur de profondeur, d’une application Oceanic+ pour la plongée avec tuba et d’une application Tides, qui la rapproche en termes de fonctionnalités de l’Apple Watch Ultra 2.

Il y avait des rumeurs sur une résistance à l’eau améliorée qui permettrait à la Series 10 d’être utilisée pour des sports nautiques à grande vitesse jusqu’à 20 mètres de profondeur, mais Apple n’a pas mis à jour la résistance à l’eau de l’Apple Watch Series 10. Elle continue d’avoir un indice de résistance à l’eau de 50 mètres, et bien qu’elle puisse être utilisée pour des activités en eau peu profonde comme la plongée avec tuba ou la natation en piscine, Apple met toujours en garde contre son utilisation pour la plongée sous-marine, le ski nautique ou d’autres activités impliquant de l’eau à grande vitesse ou une immersion en dessous de faible profondeur.

Les modèles Apple Watch Series 10 sont disponibles en précommande dès maintenant et commenceront à arriver chez les clients le vendredi 20 septembre.