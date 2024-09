L’Apple Watch Series 10 plus lumineuse et plus légère est presque là : découvrez les meilleures offres de précommande

Un écran plus grand permet à l’Apple Watch Series 10 d’afficher plus d’informations à la fois. CNET

La longue attente pour l’Apple Watch Series 10 touche à sa fin. La nouvelle montre connectée d’Apple arrivera dans les magasins et sera expédiée à domicile à partir du vendredi 20 septembre.

Dans son test complet de l’Apple Watch Series 10, Lexy Savvides de CNET la décrit comme « plus élégante et plus pratique que jamais ». La plus grande nouveauté de la dernière montre connectée d’Apple est un écran plus grand : l’écran est 30 % plus grand, mais le boîtier est plus fin et plus léger que jamais.

La nouvelle technologie de charge à l’arrière de l’Apple Watch 10 lui permet d’atteindre la pleine batterie plus rapidement, et la nouvelle montre connectée ajoute également des fonctionnalités telles que des capteurs d’eau et la détection de l’apnée du sommeil. L’écran est également 40 % plus lumineux lorsqu’il est vu sous un angle.

Si vous êtes convaincu par la dernière montre connectée d’Apple, vous avez de la chance : les précommandes sont en cours et nous avons rassemblé toutes les meilleures offres des principaux opérateurs et détaillants. Continuez à lire pour connaître tous les détails essentiels des précommandes de l’Apple Watch Series 10.

Quand sera lancée l’Apple Watch Series 10 ?

La gamme Apple Watch Series 10 sera lancement le 20 septembreC’est la date à laquelle les premières livraisons commenceront à arriver pour ceux qui précommanderont suffisamment tôt ainsi que la date à laquelle vous pouvez vous attendre à la disponibilité en magasin.

Quand commencent les précommandes pour l’Apple Watch Series 10 ?

Les précommandes pour l’Apple Watch Series 10 ont commencé le lundi 9 septembre. Si vous voulez être parmi les premiers à en acheter une, vous devrez en précommander une tout de suite.

Combien coûte l’Apple Watch Series 10 ?

Les montres de la série 10 démarrent à 399 $ pour le modèle GPS et à 499 $ pour l’option cellulaire.

Les meilleures offres de précommande pour l’Apple Watch Series 10

Nous mettrons à jour la liste ci-dessous avec toutes les meilleures offres Apple Watch Series 10 auprès de tous les principaux détaillants et opérateurs.

Vous pouvez précommander l’Apple Watch Series 10 sur l’Apple Store dès maintenant, la date d’arrivée prévue étant le 20 septembre. Si vous avez une ancienne Apple Watch à échanger, vous pouvez économiser entre 50 $ et 365 $ grâce au crédit d’échange.

Amazon propose désormais l’Apple Watch Series 10 en précommande, les appareils devant être expédiés le vendredi 20 septembre. Vous pouvez y choisir entre différentes tailles, couleurs et styles de bracelets, ainsi qu’acheter des modèles compatibles avec les téléphones portables.

Les précommandes de l’Apple Watch Series 10 de Walmart sont également ouvertes, avec des modèles en aluminium et en titane à gagner. Assurez-vous de cliquer sur les différentes combinaisons de tailles et de bracelets pour trouver celui que vous voulez.

Vous avez une vieille montre connectée à échanger ? Confiez-la à Best Buy et vous pourrez obtenir l’Apple Watch Series 10 à partir de seulement 199 $. Les membres My Best Buy Plus et Total économisent également 10 % supplémentaires lors de l’échange.

T-Mobile proposera également la nouvelle Apple Watch à partir du 20 septembre. Nous nous attendons à ce que des économies soient proposées lors de l’achat d’un nouvel iPhone 16 ou d’une autre montre et nous mettrons à jour ces informations lorsque ces dernières seront disponibles.

Comme chez d’autres opérateurs et points de vente, l’Apple Watch Series 10 sera disponible en précommande à partir de ce vendredi. AT&T devrait proposer les dernières montres Apple en magasin et en ligne à partir du vendredi 20 septembre.

Bien qu’il n’y ait pas encore de teasers d’offres sur le site Web de Xfinity Mobile, comme chez d’autres opérateurs, l’Apple Watch Series 10 sera disponible le 20 septembre.

Les précommandes pour l’Apple Watch Series 10 commencent à 5 heures du matin (heure du Pacifique) le 13 septembre. Conformément à leur offre de précommande pour l’Apple iPhone 16, ils proposeront l’Apple Watch Series 10 pour aussi peu que 6 $ par mois avec l’achat d’un iPhone 16 et l’échange d’une montre éligible.

Adoroama accepte dès maintenant les précommandes d’Apple Watch Series 10 avec de nombreuses combinaisons de tailles, de couleurs et de bracelets parmi lesquelles choisir.

Vous n’êtes pas intéressé par le dernier modèle ? Notre sélection des meilleures offres Apple Watch comprend des promotions sur l’Apple Watch Ultra, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch SE et bien plus encore.