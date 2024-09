L’Apple Watch Series 10 joue désormais de la musique, alors j’ai dansé sous la douche avec elle — les choses ne se sont pas passées comme prévu

L’Apple Watch Series 10 est équipée de nouveaux haut-parleurs qui prennent en charge pour la première fois la musique et les podcasts. Pour dissiper toute confusion, son prédécesseur était également équipé de haut-parleurs, mais uniquement pour les bips, les tonalités et la prise d’appels de proches et d’amis.

La nouvelle génération d’Apple Watch Series 10, cependant, peut en fait jouer de la musique. La montre intelligente récemment lancée est dotée d’un nouveau système de surveillance de l’apnée du sommeil, de tailles plus grandes, d’un châssis plus fin, d’une charge plus rapide, d’angles de vision plus lumineux et plus visibles, d’un nouveau boîtier en titane qui fait écho aux lignes de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 16 Pro, et de nouvelles couleurs époustouflantes — mais ce sont les nouveaux haut-parleurs de lecture de musique qui ont le plus piqué mon intérêt.

Pourquoi?

Parce que lorsque j'ai entendu « Apple Watch qui lit de la musique », j'ai immédiatement pensé : « Oh mon Dieu, je peux l'emporter sous la douche avec moi et écouter mes morceaux préférés ! »







Crédits : Kimberly Gedeon / Mashable

Oui, je fais partie de « ces personnes » qui apportent leur téléphone dans la salle de bain — et écoutent leurs playlists Apple Music préférées tout en se tenant sous les eaux en cascade de leur douche. Poursuivez-moi en justice ! Et je sais Je ne suis pas le seul à le faire.

La meilleure solution pour les amateurs de musique qui prennent leur douche est les enceintes Bluetooth étanches — comme ces enceintes JBL d’Amazon. Mais la question est de savoir si l’Apple Watch Series 10 pourrait servir d’alternative ? Je l’ai mise à l’épreuve.

Apple Watch Series 10 : comment se comporte-t-elle sous la douche ?

J’ai configuré l’Apple Watch Series 10 et j’ai appuyé avec impatience sur l’application Apple Music.

Apple Watch série 10

Crédits : Rentalhunters/Shutterstock.com

J’ai écouté une station de radio spécialement conçue pour moi et elle a lancé un morceau de musique classique intitulé « Sonate pour piano n° 18 en ré majeur » de Yeol Eum Son. Comme l’Apple Watch Series 10 est si petite et compacte, je m’attendais à un son métallique et métallique.

À ma grande surprise, la chanson semblait plus riche, plus douce et plus luxuriante que je ne l’aurais pensé. Je ne sais pas comment je pourrais m’attendre à quelque chose de différent. S’il y a une chose qu’Apple fait bien, c’est de réussir à produire un son chaleureux, corsé et équilibré, que ce soit sur un MacBook, une paire d’AirPods ou l’iPhone 16 Pro Max.

Gardez cependant à l’esprit que j’ai testé cela dans une pièce calme, donc mes attentes étaient encore élevées avant cette expérience rapide.

Avant de sauter sous la douche, j’ai décidé de changer de vitesse et d’écouter du Frank Ocean. (Avant d’utiliser votre Apple Watch Series 10, je vous suggère de créer une playlist de douche afin de pouvoir facilement écouter votre chanson préférée directement depuis votre poignet.)

J’ai joué « Thinking Bout You », je me suis laissée bercer par la mélodie relaxante et j’ai ouvert le robinet pour faire couler la douche. Je suis entrée, mais j’ai remarqué une minuscule petit problème : les gouttes d’eau qui frappaient le sol de la douche couvraient le chant de Frank Ocean.

Même lorsque j’essayais de tourner la couronne numérique pour augmenter le volume au maximum, je pouvais à peine entendre la chanson pendant la douche. Déception!

Les haut-parleurs de la Watch Series 10 ne sont pas minuscules, mais ils sont certainement Si vous aviez prévu d’acheter l’Apple Watch Series 10 pour les fêtes sous la douche (et oui, vous pouvez la mouiller car elle est étanche), vous devez modérer vos attentes.

Il peut gérer une grande variété d’environnements, mais celui qui implique de fortes éclaboussures d’eau n’en fait tout simplement pas partie.

Apple Watch Series 10 : à quoi peuvent me servir les haut-parleurs pour lire de la musique ?

Nous avons déjà établi que l’Apple Watch Series 10 n’est pas idéale pour les séances de danse sous la douche, mais la question est de savoir quoi peut à quoi ça sert ? J’ai compilé une liste ici :

Un bain calme et relaxant

Marcher sur un tapis roulant

Danser devant un miroir

Écouter des podcasts dans une pièce calme

Dormir avec une musique qui vous berce dans un sommeil profond

Faire des tâches ménagères dans une maison silencieuse

Exercices au sol

Vous voyez l’image ici.

Tant qu’il n’y a pas de bruit fort dans votre environnement, les haut-parleurs de lecture de musique de la Watch Series 10 sont plutôt bons.

Pour toute autre activité, comme faire du jogging dans une rue bruyante, par exemple, ou dans une pièce animée avec des enfants, les mélodies calmes de la smartwatch n’auront aucune chance.

L’Apple Watch Series 10 est disponible à partir de 399 $ et sera disponible dans les magasins le 20 septembre.