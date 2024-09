L’Apple Watch se dote d’un nouveau moniteur d’apnée du sommeil

L’événement « Glowtime » d’Apple a débuté avec le dévoilement spectaculaire de sa nouvelle Apple Watch Series 10, plus élégante, dotée d’un nouvel écran, d’un nouveau son et même de nouvelles fonctionnalités de santé.

Coincé entre les annonces d’un écran plus fin et de nouveaux cadrans de montre se trouvait un tout nouveau capteur de santé « révolutionnaire » qui peut surveiller et alerter les utilisateurs qui peuvent souffrir d’apnée du sommeil, une maladie qui touche environ 1 milliard de personnes dans le monde.

VOIR AUSSI: Apple Event 2024 : tout ce qui est annoncé, y compris l'iPhone 16 et l'Apple Watch Series 10



Le moniteur d’apnée du sommeil utilise l’appareil accéléromètre qui détecte des données « en temps réel, basées sur les mouvements » pour surveiller quand un utilisateur traverse une période de sommeil perturbé ou agité. Associée à d’autres capteurs de santé en temps réel, la montre avertira alors les porteurs si elle détecte des « signes constants d’apnée du sommeil modérée à sévère », ainsi que des ressources pour consulter un médecin.

Il sera accessible sur Apple Watch Series 10, Series 9 et Ultra 2.





BloombergMark Gurman en premier a divulgué l’annonce Avant le grand événement de l’entreprise, des rumeurs circulaient déjà sur cette fonctionnalité depuis l’année dernière. À l’époque, les initiés du secteur pensaient que l’Apple Watch pourrait étendre ses capteurs de santé pour couvrir non seulement l’apnée du sommeil, mais aussi le diabète et la surveillance de la pression artérielle. Il semble que la maîtrise du sommeil soit la première frontière de l’appareil.

Apple affirme que sa nouvelle fonctionnalité recevra bientôt l’approbation complète de la FDA et d’autres organismes de réglementation, et sera disponible dans 150 pays et régions ce mois-ci, notamment aux États-Unis, en Europe et au Japon.

En février, Samsung a présenté le premier tracker d’apnée du sommeil approuvé par la FDA pour sa nouvelle série Galaxy Watch.

En février, Samsung a présenté le premier tracker d'apnée du sommeil approuvé par la FDA pour sa nouvelle série Galaxy Watch.