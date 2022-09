L’Apple Watch Pro sera-t-elle dévoilée aujourd’hui ? Chaque rumeur à connaître

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Que ce passe-t-il Apple pourrait lancer une Apple Watch Pro pour la première fois, selon les rapports de Bloomberg. Pourquoi est-ce important Ce serait la première fois qu’Apple lancerait une Apple Watch destinée à un public spécifique. Et après Apple organise un événement le 7 septembre où il devrait annoncer de nouvelles montres Apple et iPhones.

Apple pourrait bientôt ajouter une nouvelle Apple Watch au mix : la Apple Watch Pro. Des rapports de Bloomberg et d’autres sources suggèrent qu’Apple lancera une Apple Watch haut de gamme destinée aux athlètes avec un écran plus grand, un design plus robuste et une autonomie de batterie plus longue. Si Apple prévoit de sortir une Apple Watch Pro cette année, nous en saurons probablement plus sur le site de l’entreprise. Événement de lancement “Far Out” prévue pour le 7 septembre.

Lancer une version Pro de l’Apple Watch serait une sage décision pour Apple. Montres connectées comme l’Apple Watch sont dotés de fonctionnalités de santé et de remise en forme, dont certaines sont plus utiles pour les amateurs de sport que pour les sportifs occasionnels. Une Apple Watch Pro permettrait à l’entreprise d’atteindre ceux qui sont prêts à payer plus pour une durabilité supplémentaire tout en offrant des options plus abordables pour les personnes qui seront satisfaites d’une expérience plus basique.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce à quoi s’attendre de l’Apple Watch Pro avant l’événement d’Apple aujourd’hui. Pour plus d’informations sur Apple, suivez le blog en direct de Crumpe.

Apple Watch Pro ou Apple Watch Explorer Edition ?

Parmi les plus grandes questions est ce que ce nouveau Montre Apple version sera appelée. Il est possible qu’Apple puisse l’appeler Apple Watch Pro, car elle correspond à la convention de dénomination qu’Apple a utilisée pour d’autres produits tels que l’iPhone, les AirPods, les ordinateurs iPad et Mac.

Mais un premier rapport Bloomberg a également déclaré que la montre était appelée “Explorer Edition” en interne. Depuis qu’Apple a lancé des montres spéciales dans le passé sous ses collections Nike et Hermès, l’édition Explorer ne semble pas exagérée. Mark Gurman de Bloomberg a également émis l’hypothèse qu’elle pourrait s’appeler “Apple Watch Extreme” ou “Apple Watch Max”.

Une conception plus grande et plus robuste

La construction plus grande et plus durable de l’Apple Watch Pro devrait être la plus grande façon de se démarquer du reste de la gamme Apple, selon Bloomberg. Le Pro devrait avoir un écran qui mesure près de 2 pouces de diagonale et aura environ 7% de surface d’écran en plus que la série 7, rapporte Bloomberg. Ross Young, analyste et PDG de Display Supply Chain Consultants a également tweeté qu’une nouvelle Apple Watch avec un écran plus grand de 1,99 pouces est en préparation.

Apple équipera également cette nouvelle version Pro d’un “matériau métallique solide” plutôt que de l’aluminium et d’un “écran incassable”, selon Bloomberg. Cela pourrait le rendre plus attrayant pour ceux qui font fréquemment de la randonnée ou de l’escalade ou qui travaillent dans des conditions extérieures difficiles.

Nous pourrions également voir d’autres changements de conception. Blog technologique japonais Macotakara rapporte que la nouvelle Apple Watch aura un design plat similaire à la iPhone 13 Pro.

Durée de vie de la batterie plus longue

L’Apple Watch Pro aura également une durée de vie de la batterie plus longue par rapport à la série 8 standard que nous nous attendons à voir cet automne, selon Bloomberg. Cependant, le rapport n’a pas précisé les gains de batterie précis que nous pourrions voir, à part dire qu’il permettra aux utilisateurs de suivre les entraînements pendant de plus longues périodes. Ce serait un gros problème pour les coureurs en plein air, étant donné que le suivi des courses avec GPS est connu pour être un épuiseur de batterie pour les montres intelligentes en général. Cela pourrait également être plus utile pour ceux qui envisagent de suivre leur sommeil avec une Apple Watch.

Bloomberg a également signalé précédemment un nouveau mode basse consommation pour l’Apple Watch qui devait faire ses débuts avec WatchOS 9. Nous n’en avons pas entendu parler lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple en juin, mais il est possible qu’Apple le mentionne lors de sa prochaine un événement.

Suivi de la santé et de la forme physique

L’Apple Watch Pro semble être une version plus avancée de la série 8 standard, ce qui signifie qu’elle aura probablement les mêmes capteurs de santé et options d’entraînement. Cela signifie qu’il aura probablement le capteur de température prévu pour la série 8, rapporte Bloomberget la capacité de prendre un ECG et de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang à partir du poignet.

Mais l’Apple Watch Pro peut avoir amélioré le suivi de la randonnée et de la natation, dit Bloomberg. Cela aurait du sens étant donné que cette montre sera probablement adaptée aux amateurs de sport.

Possibilité de connectivité satellite

Selon certaines rumeurs, Apple serait développer la connectivité par satellite pour l’iPhone, ce qui lui permettrait d’envoyer des SMS d’urgence même lorsque la couverture cellulaire n’est pas disponible. Nous ne savons pas si cette fonctionnalité fera ses débuts avec l’iPhone 14, bien que l’invitation à l’événement “Far Out” d’Apple sur le thème de l’espace ait certainement suscité des spéculations selon lesquelles une telle annonce pourrait être imminente. Mark Gurman de Bloomberg aussi a écrit dans sa newsletter Power On qu’Apple a discuté en interne de l’apport de la connectivité par satellite à l’Apple Watch. Il a ajouté que ce serait un bon choix pour les futurs modèles d’Apple Watch Pro, bien qu’il ne soit pas clair s’il fait référence à l’Apple Watch Pro que nous prévoyons de voir le 7 septembre ou à un modèle de nouvelle génération.

Quoi qu’il en soit, les rapports de Bloomberg ne sont pas le seul signe suggérant que la connectivité par satellite pourrait arriver sur les prochains produits Apple. Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities rapporte que Apple a terminé tests matériels sur l’iPhone 14mais son lancement dépendra du fait qu’Apple ait choisi ou non un modèle commercial pour amener les communications par satellite sur l’iPhone.

Lancement et tarification

Apple annonce généralement sa nouvelle gamme Apple Watch aux côtés de ses nouveaux iPhones en septembre, nous nous attendons donc à ce que cette année ne soit pas différente. Semblable à la façon dont Apple a dévoilé l’iPhone X aux côtés de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus, Apple pourrait annoncer l’Apple Watch Pro aux côtés des versions standard de la montre, Macotakara a signalécitant des sources en Chine.

L’Apple Watch est généralement lancée peu de temps après l’événement d’Apple, mais il y a eu des exceptions. Par exemple, Apple a annoncé la Série 7 le 14 septembre, mais ne l’a lancé que le 8 octobre. C’est un écart par rapport aux débuts de la série 6 en 2020, qui ont été lancés le 18 septembre après avoir été annoncés le 15 septembre.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude jusqu’à ce qu’Apple fasse une annonce, nous pouvons probablement nous attendre à ce que l’Apple Watch Pro soit plus chère que la série 8 régulière compte tenu de ses fonctionnalités supplémentaires. Si Apple maintient la même structure de prix que la série 7, la série 8 commencera probablement à 400 $ pour le modèle en aluminium non cellulaire. Étant donné que la série 7 en acier inoxydable commence à 700 $, nous pouvons probablement nous attendre à ce que la rumeur Pro coûte plus cher, car elle sera probablement faite d’un métal de qualité supérieure plus durable.

Nous espérons en savoir plus lors de l’événement d’Apple le 7 septembre. Outre les nouveaux modèles d’Apple Watch, Apple annoncera probablement la gamme d’iPhone 14 et peut-être la rumeur Airpods Pro 2.