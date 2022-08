L’Apple Watch Pro sera annoncée lors de l’événement du 7 septembre

Comme la plupart d’entre vous le savent probablement déjà, Apple va annoncer la prochaine génération d’iPhone lors d’un événement le 7 septembre, mais à côté des téléphones, certains analystes du secteur pensent qu’une smartwatch sera également révélée.

Celui-ci sera légèrement différent de l’Apple Watch standard – il sera plus haut de gamme, avec un design différent et un écran considérablement plus grand également. Il s’appellera probablement Apple Watch Pro et, selon une analyse de la chaîne d’approvisionnement, il comportera un design d’écran plat avec une courbure très subtile vers les bords, qui à son tour pourrait également être plat. Si c’est vrai, la Watch Pro s’alignera sur la tendance actuelle du design de l’iPhone avec des côtés plats.

Le boîtier mesurera 47 mm, abritant un écran de 1,99 pouces – bien au-dessus de l’écran actuel de 1,77 pouces sur la Watch Series 7.

Nous en saurons peut-être plus sur le portable dans les semaines à venir avant l’événement “Far out”, mais pour l’instant, Apple garde un œil sur son produit.

