L’Apple Watch est désormais une meilleure télécommande de télévision

Avant watchOS 11, l’application Remote de l’Apple Watch ne pouvait être utilisée que pour lire et mettre en pause des vidéos ou naviguer dans tvOS à l’aide de mouvements de balayage pour se déplacer dans les menus et d’appuis sur l’écran pour effectuer des sélections. Elle était utile si vous ne pouviez pas atteindre la télécommande de l’Apple TV, mais elle ne pouvait pas remplacer entièrement ses fonctionnalités.

La société a mis à jour le Guide d’utilisation de l’Apple Watch sur son site Web pour inclure la nouvelle fonctionnalité de l’application Remote introduite avec watchOS 11. Tourner la couronne numérique de la montre connectée permet désormais de régler le volume, tandis qu’appuyer et maintenir la couronne activera Siri via l’Apple TV. Un bouton à trois points peut également être appuyé pour couper et réactiver le son, activer les sous-titres et allumer et éteindre l’Apple TV.