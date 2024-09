L’Apple Watch 10 peut aider à détecter l’apnée du sommeil : comment cela fonctionne

Selon l’Institut national du cœur, des poumons et du sang, apnée du sommeil Cela se produit lorsque la respiration d’une personne s’arrête et redémarre à plusieurs reprises pendant son sommeil, soit en raison d’une obstruction des voies respiratoires, soit en raison de l’incapacité du cerveau à envoyer le signal de respiration.

Le diagnostic et le traitement, le plus souvent à l’aide d’un appareil à pression positive continue (CPAP), sont essentiels car l’apnée du sommeil peut augmenter le risque de plusieurs problèmes de santé, notamment le cancer, l’hypertension artérielle, les maladies rénales, les maladies cardiaques et le diabète de type 2.