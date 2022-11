L’Apple Store de Glasgow devient le premier au Royaume-Uni à se syndiquer

Les employés d’Apple Glasgow ont salué aujourd’hui un “moment historique” après être devenus le premier Apple Store du Royaume-Uni à se syndiquer, les employés entamant officiellement le processus de syndicalisation après qu’une majorité de travailleurs aient voté pour la syndicalisation.

Tel que rapporté par Le hérautl’Apple Store écossais est devenu le premier au Royaume-Uni à voter pour la reconnaissance syndicale, qui sera désormais représenté par GMB Scotland.

L’organisateur de GMB, John Slaven, a déclaré: «C’est un vote absolument historique et un hommage au travail acharné des militants et des travailleurs d’Apple Glasgow. Le vote est étonnant en termes de taille de la majorité car les travailleurs ont parlé d’une voix claire et écrasante.

Il est entendu que le personnel d’autres magasins Apple Store au Royaume-Uni cherche maintenant à prendre des mesures similaires.

La syndicalisation verra le personnel faire pression pour une augmentation de salaire, bien qu’Apple soit l’un des détaillants les mieux rémunérés d’Écosse.

En réponse à la syndicalisation, un porte-parole d’Apple a déclaré : « Nous nous engageons depuis longtemps à offrir une excellente expérience à nos clients et à nos équipes. Apple est l’un des détaillants les mieux rémunérés d’Écosse et nous avons régulièrement amélioré nos avantages de pointe dans le cadre de l’assistance globale que nous fournissons aux précieux membres de notre équipe.

