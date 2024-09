L’Apple Pencil USB-C est moins cher que jamais dans cette première offre Prime Day

Il y a beaucoup de bonnes affaires à faire avant l’édition d’octobre de Prime Day. Beaucoup ramènent même les prix de certains produits à des niveaux record. Exemple concret : l’Apple Pencil USB-C est moins cher qu’il ne l’a jamais été actuellement. Tu peux qui représente 10 $ de réduction et correspond au prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour.

Apple est jusqu’à présent son Apple Pencil le plus économique, et cette vente rend le périphérique encore plus convivial pour le portefeuille. Cependant, Apple a longtemps eu du mal à le faire comprendre aux consommateurs.

Pomme L’Apple Pencil USB-C était déjà la version du périphérique la plus conviviale pour le portefeuille, et une nouvelle vente le ramène à un prix record. 69 $ sur Amazon

Par souci de clarté, voici tous les modèles d’iPad avec lesquels fonctionne l’Apple Pencil USB-C :

iPad Pro 13 pouces (M4)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et versions ultérieures)

iPad Pro 11 pouces (tous les modèles)

iPad Air 13 pouces (M2)

iPad Air 11 pouces (M2)

iPad Air (4e génération et versions ultérieures)

iPad (10e génération)

iPad mini (6e génération)

Bien que pouvoir charger le périphérique avec un câble USB-C soit pratique, cette version manque de certaines des fonctionnalités les plus sophistiquées de l’Apple Pencil Pro et de l’Apple Pencil de deuxième génération. Bien que vous puissiez le fixer sur le côté des iPads avec des supports magnétiques pour plus de sécurité et de commodité, il n’existe aucun support pour le chargement magnétique. La sensibilité à la pression n’est pas disponible et vous ne pouvez pas utiliser la fonction astucieuse de double-clic d’Apple. Cependant, la société affirme que l’Apple Pencil USB-C prend en charge une précision parfaite au pixel près, une faible latence et une sensibilité à l’inclinaison.

