L’Apple iPhone 15 fabriqué en Inde arrivera au lancement pour la première fois

Apple commencera à expédier l’iPhone 15 le 22 septembre et, pour la première fois, les appareils fabriqués en Inde seront disponibles pour les clients du pays asiatique dès le premier jour. Les unités fabriquées dans l’usine du Tamil Nadu atteindront également « d’autres régions » où elles seront disponibles aux côtés de ceux fabriqués en Chine.

Apple expédiait auparavant des iPhones fabriqués en Inde après la date de lancement initiale. Les analystes estiment que cette décision témoigne de la confiance d’Apple envers ses partenaires concernant les aspects de sécurité et de confidentialité de l’ensemble des opérations en Inde. Il s’agit également d’une étape vers la diversification des capacités manufacturières compte tenu des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine.

L’usine Foxconn en Inde fabrique des appareils iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Il s’agit de l’un des trois fournisseurs, les deux autres étant Pegatron et Wistron, propriété d’Asus, qui faisaient auparavant partie d’Acer mais qui passeront bientôt sous l’aile du groupe indien Tata.

Les prix en Inde commencent à partir de 79 990 INR pour l’iPhone 15 et de 89 990 INR pour le 15 Plus, tous deux avec 128 Go de stockage.

