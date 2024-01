L’Apple iPhone 14 Pro est-il un bon appareil photo en 2024 ? — Revue Fstoppers

En tant que fervent défenseur de la photographie sur iPhone, j’ai écrit une tonne d’articles sur le sujet. Cependant, je n’ai jamais examiné l’appareil que j’utilise pour mes photos. Après un an de possession, il est temps de faire un bilan à long terme de l’iPhone 14 Pro, ainsi que de répondre à la question de la mise à niveau vers le 15 Pro.

Introduction

Lorsque l’iPhone 14 Pro est sorti, il a fait la une des journaux. Pour cause, par rapport au 13 Pro, c’était un énorme gain de niveau. L’appareil photo a finalement reçu non seulement une mise à niveau logicielle mais également matérielle, la durée de vie de la batterie s’est allongée et nous avons enfin obtenu l’écran ProMotion 120 Hz. En plus de cela, le téléphone a bénéficié d’une variété de mises à niveau différentes et d’un nouveau look avec l’îlot dynamique.

Je n’avais pas du tout prévu d’acheter le 14 Pro ; en fait, j’étais pleinement satisfait du 12 Mini que j’avais et j’avais prévu de l’utiliser pendant encore quelques années. Cependant, la vie avait des projets différents et mon 12 mini était cassé de manière irréparable, dans des circonstances sans rapport avec l’examen. Donc, sans téléphone, j’ai dû revenir à un iPhone 6 jusqu’à la sortie du 14 Pro, puis acheter le nouveau téléphone. Il y avait quelques options à l’époque ; plus particulièrement, je choisissais entre le 13 Pro, le 14 et le 14 Pro. Étant un passionné de photographie mobile, même avec le 12 Mini, j’ai toujours trouvé qu’il manquait de fonctionnalités d’appareil photo, c’est pourquoi j’ai décidé de mordre la balle et de dépenser pour le 14 Pro. Bien sûr, j’ai adhéré au marketing, du moins c’est ce que je pensais. Il s’avère que l’appareil photo du 14 Pro est remarquablement bon, le téléphone lui-même est ultra rapide et la durée de vie de la batterie est à peu près suffisante pour durer une journée entière si vous ne jouez pas dessus. Cela dit, approfondissons mon expérience avec le 14 Pro, et si cela vaut la peine de passer au 15 Pro.

Qualité de fabrication

Le design minimaliste de l’iPhone est fait de verre et d’aluminium. Bien qu’il ne soit pas aussi sophistiqué que Titanium pour le 15 Pro, il est rapidement démontré que le 14 Pro est construit beaucoup plus solidement que le 15 et est moins sujet aux dommages. Cela dit, étant donné que l’arrière du téléphone est en verre, vous feriez mieux d’acheter un étui, car le coût de la réparation a également un prix professionnel. Malheureusement pour l’utilisateur final, cela signifie que vous dépenserez davantage pour protéger votre téléphone. Bien que je ne surveille pas ma technologie en général, je suis légèrement plus prudent avec l’iPhone étant donné sa conception fragile par nature. Même dans ce cas, mon téléphone a subi quelques chutes sans étui, et tout va bien. Aucune fissure ou rayure majeure n’est visible. Dans l’ensemble, il n’est pas aussi robuste qu’un téléphone en brique, mais plus robuste que le 15 Pro. Une mention spéciale va à la résistance à l’eau de ce téléphone. Je l’ai immergé sous l’eau et pris sous la douche pour écouter de la musique. En fait, le 14 Pro est un excellent appareil photo sous-marin, comme je l’ai testé. Qui a besoin d’une GoPro, n’est-ce pas ? Même si beaucoup hésiteront à immerger leur précieux appareil sous l’eau, je ne suis pas d’accord. Si la spécification indique une étanchéité à l’eau, je veillerai à la tester.

Caractéristiques

L’iPhone 14 Pro présente de nombreuses fonctionnalités qui le distinguent du reste. Tout, de l’îlot dynamique à la luminosité de l’écran, en passant par la vitesse et la fiabilité. La fonctionnalité qui me tient le plus à cœur est la caméra, alors parlons-en. Comme indiqué précédemment, l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro possède un capteur plus grand que celui du 13 Pro. Dans l’ensemble, l’amélioration du matériel signifie beaucoup de bonnes choses pour les photographes. Voyons pourquoi il est préférable d’avoir un capteur plus grand en termes de taille. Le capteur plus grand a permis d’améliorer considérablement les performances en basse lumière sur le 14 Pro, ainsi qu’une plage dynamique améliorée et, naturellement, une capture plus détaillée. Cela est particulièrement vrai pour les vidéos en basse lumière. Bien sûr, l’iPhone 14 Pro est meilleur en bokeh en mode normal, mais cela peut être négligé car vous utiliseriez de toute façon le mode portrait pour obtenir un bokeh artificiel. Assez drôle, je n’utilise pas le mode portrait sur l’iPhone autant que je le devrais probablement. La technologie Lidar améliorée permet des captures de portraits beaucoup plus précises. De plus, l’iPhone est remarquablement efficace pour capturer et traiter les tons chair, ce qui est très apprécié si vous comptez photographier des personnes avec.

Il y a cependant des inconvénients à la caméra. Par exemple, si vous souhaitez en tirer le meilleur parti dans des conditions de faible luminosité, vous êtes pratiquement coincé avec la caméra 1x. Si vous essayez le zoom 3x, vous vous retrouverez avec un résultat assez granuleux et décevant. Un autre problème que j’ai constaté avec certains utilisateurs prenant des photos est la netteté extrême effectuée par Apple par défaut. Il existe un moyen de réduire ce problème en configurant votre caméra. Une astuce que j’aime personnellement utiliser consiste à tout photographier en noir et blanc. Cela supprime le contraste inutile qu’Apple met sur ses images et réduit d’une manière ou d’une autre la netteté. Presque toutes les photos que je prends avec mon iPhone sont en noir et blanc. Bien qu’il ne remplace pas un appareil photo, le 14 Pro est un excellent appareil photo de tous les jours que vous pouvez utiliser pour pratiquer la photographie.

Le mauvais

Ce que la plupart des gens ont trouvé décevant avec l’iPhone 14 Pro, c’est l’absence de port USB-C. C’est probablement le seul mauvais côté que je vois personnellement au 14 Pro. Naturellement, comme presque tous les produits Apple, l’iPhone a besoin d’une coque ; sinon, vous risquez de casser l’écran arrière assez rapidement.

Ce que j’ai aimé

Caméra

Vie de la batterie

Île dynamique

Qualité de construction et fiabilité

Ce qui pourrait être amélioré

Pensées finales

Donc voilà, nous l’avons. Le 14 Pro est un excellent téléphone en 2023 et restera sûrement un bon choix jusqu’à la sortie du 16 Pro, auquel cas je déconseillerais d’acheter le 14. En ce qui concerne la mise à niveau, à moins que mon téléphone actuel ne tombe en panne de manière irréparable, je garderai je l’utilise encore quelques années. Après avoir vu l’appareil photo du 15 Pro, je suis triste de dire qu’il n’est pas si impressionnant par rapport au 14 Pro. Bien sûr, le port USB-C et les améliorations vidéo peuvent sembler des raisons intéressantes pour l’obtenir, mais ce n’est vraiment pas le cas. Essentiellement, la caméra est restée la même dans le 15 Pro, nous attendons donc de voir. Pour résumer, le 14 Pro est à peu près un téléphone parfait, et avec un port USB-C, il serait idéal. Faut-il l’obtenir en 2023 ? Absolument! Si vous décidez entre un 14 Pro et un 15 Pro, je dirais d’opter pour le 14 Pro et d’économiser de l’argent.