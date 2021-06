L’Apple Daily de Hong Kong fermera ses portes dans quelques jours

En août dernier, Jimmy Lai, le magnat des médias qui a fondé Apple Daily, est devenu l’un des premiers arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale un peu plus d’un mois après son adoption. La loi criminalise les crimes au sens large comme la subversion du pouvoir de l’État et la collusion avec des forces étrangères, passibles de la prison à vie. Lai, 73 ans, est détenu depuis décembre et s’est vu refuser la libération sous caution, comme les dizaines d’autres inculpés en vertu de la loi sur la sécurité. La police a également perquisitionné la salle de rédaction de Lai au moment de son arrestation en août.